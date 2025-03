El auge del emprendimiento digital; La historia de superación de Ángeles Cabello y el proyecto MEC

En un mundo en constante evolución, el emprendimiento digital se ha convertido en la llave maestra para transformar visiones en negocios rentables. Ángeles Cabello, emprendedora y mentora de emprendedores conscientes, coach y terapeuta, es el vivo ejemplo de que rendirse nunca es una opción. Con más de 8 años de experiencia en negocios digitales, liderando equipos de más de 1.000 personas en venta directa y generando cinco cifras mensuales de facturación, ha ayudado a miles de emprendedores a transformar sus negocios y alcanzar cifras de ingresos que antes parecían inalcanzables.

Tras haber tenido negocios físicos como autoescuelas, bares y discotecas, descubrió que la verdadera rentabilidad y libertad se encuentran en el mundo online. En 2024, tomó la decisión de cerrar todo, tanto online como físico, para crear MEC, su propio proyecto, diseñado para revolucionar el mercado digital y ofrecer a los emprendedores una formación y acompañamiento sin precedentes.

De la oscuridad al éxito: Un camino de transformación y conciencia La historia de Ángeles Cabello no es solo un relato de negocios, sino una prueba de resiliencia, crecimiento y expansión de la conciencia. Tras haber enfrentado quiebras, ansiedad, depresión e incluso momentos límites en su vida, encontró en el desarrollo personal, la espiritualidad y el mundo digital la oportunidad de cambiar su destino. Hoy, no solo ha logrado reinventarse, sino que ha creado un movimiento que está ayudando a cientos de emprendedores a hacer lo mismo, guiándolos en un proceso de transformación personal que combina el éxito empresarial con el equilibrio interno.

MEC: Más que un curso, una incubadora de empresas y expansión personal Lo que diferencia a MEC (Marca Expansiva Consciente) de cualquier otro programa de formación en emprendimiento digital es su enfoque integral y su acompañamiento personalizado. No es solo un curso, sino un viaje de transformación de un año donde los participantes no solo adquieren conocimientos, sino que construyen sus propios negocios con guía y apoyo constante.

MEC no solo enseña cómo generar ingresos online, sino que acompaña a los emprendedores en la creación de empresas reales, construyendo marcas personales sólidas y ofreciendo estrategias actualizadas para triunfar en la era digital. Además, incorpora principios de conciencia y manifestación, ayudando a los emprendedores a alinear su mentalidad, energía y acciones con el éxito que desean crear. “Hoy en día, la marca personal es clave. La gente no compra productos, compra personas, historias y valores”, enfatiza Ángeles.

Como autoridad en el mundo del emprendimiento digital y la expansión de conciencia, Ángeles Cabello no solo lidera MEC, sino que también genera contenido gratuito de alto valor con una comunidad en crecimiento exponencial.

Cada semana ofrece eventos online gratuitos de alto impacto, donde comparte estrategias, herramientas de manifestación y crecimiento personal, fusionando el emprendimiento digital con la expansión de conciencia. Por otro lado, mensualmente organiza eventos presenciales por toda España y online a nivel internacional, proporcionando una experiencia transformadora que combina negocio, energía y mentalidad.

Además, proporciona Contenido totalmente gratuito en Youtube , donde comparte valor sobre emprendimiento, marca personal, manifestación y mentalidad expansiva.

Con una proyección de impacto x10 en 2025, su misión es transformar la vida de miles de emprendedores, guiándolos en el camino hacia la libertad financiera, el autoconocimiento y la realización personal.

“El mundo está cambiando y el emprendimiento digital es el futuro. No solo por su rentabilidad, sino por la posibilidad de crear una vida alineada con nuestra pasión y propósito. Mi meta es que cada persona que entre a MEC salga con una empresa funcionando y con una mentalidad de éxito”, concluye Ángeles Cabello.

Con un enfoque revolucionario que integra el desarrollo empresarial con la espiritualidad, una comunidad vibrante y un compromiso inquebrantable con la transformación personal, MEC está redefiniendo el panorama del emprendimiento digital en 2025.