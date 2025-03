Doctores murcianos predicen el cambio facial y evitan el uso de microfillers de ácido hialurónico

La ortodoncia invisible no solo alinea los dientes, sino que también puede transformar la armonía facial de manera natural y definitiva. En lugar de recurrir a microfillers de ácido hialurónico, cada vez más personas descubren que una correcta planificación ortodóncica puede realzar la forma de sus labios de manera permanente.

Mejor perfil labial gracias a la ortodoncia invisible Los doctores Javier Lozano y Enrique Lozano, especialistas en ortodoncia invisible en Murcia, incorporan un avanzado sistema de inteligencia artificial que permite predecir con precisión cómo evolucionará la posición del labio superior e inferior a lo largo del tratamiento. “Simplemente adelantando entre 3 y 5 grados el borde de un incisivo podemos conseguir que el paciente logre el perfil labial que desea, sin necesidad de rellenos o tratamientos invasivos”, explican.

Este enfoque no es aplicable en todos los casos, pero sí en una gran mayoría de pacientes que buscan no solo mejorar la alineación dental, sino también potenciar la armonía de su rostro. Gracias a la tecnología utilizada en Ortodoncia Lozano (ortodoncia Murcia), los tratamientos tienen una duración media de 17 meses, con un seguimiento virtual semanal desde casa y visitas presenciales en clínica para ajustes de mordida, lo que optimiza la eficacia y comodidad del proceso.

Además, como complemento al tratamiento de ortodoncia invisible, Ortodoncia Lozano ha desarrollado un innovador protocolo de blanqueamiento dental con enzimas naturales de piña y papaya, logrando una mejora estética integral al potenciar tanto la alineación como el color de los dientes de manera segura y efectiva.

Con esta nueva visión de la ortodoncia invisible, los doctores Lozano están revolucionando la forma en que se entiende el impacto de los tratamientos dentales en la estética facial, ofreciendo soluciones personalizadas para que cada paciente logre su mejor versión sin necesidad de procedimientos artificiales.