Maravillas Torrejón emociona con su primer libro; ´Todas las vidas que viví´.

Una obra de resiliencia y amor eterno que llega al corazón de los lectores.

CÍRCULO ROJO.- En el panorama literario, a veces surgen historias que trascienden la página y se convierten en lecciones de vida. “Todas las vidas que viví”, el debut literario de Maravillas Torrejón, es una de esas narraciones que tocan el alma. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro nace de la necesidad de transformar el dolor en palabras, de convertir la ausencia en una presencia eterna.

Maravillas Torrejón, lectora incansable y ahora escritora revelación, comenzó a escribir tras la pérdida de su esposo. En poco más de un mes, volcó su historia en un relato que trasciende lo personal para convertirse en un testimonio universal sobre la fuerza del espíritu humano. "Fue mi manera de sentir que, de alguna forma, seguía aquí", confiesa la autora.

La obra destaca por la vitalidad y fortaleza de su protagonista, un hombre cuya historia nos recuerda la importancia de la gratitud y la resiliencia. Todas las vidas que viví no es solo un viaje emocional, sino también una reflexión sobre la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. "Es un libro para aquellos que necesitan ver que rendirse nunca es una opción", afirma Torrejón.

La narración, que combina memoria y ficción, está construida con una sensibilidad que atrapa desde la primera página. El lector se encuentra con momentos de lucha, dolor y pequeñas victorias que se sienten gigantes. Es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias batallas y sobre el impacto de vivir con el corazón abierto hasta el último aliento.

SINOPSIS

Puede que el protagonista de esta historia que estás a punto de leer no sea famoso, no haya creado ningún invento que haya transformado el mundo ni sea la pareja de «alguien importante», como solemos decir hoy en día, creyendo que quienes destacan por dinero, fama u otros logros valen más que nosotros.

No, él no era nada de eso, pero no le hacía falta.

Esta es la historia de una persona como tú y como yo, con un día a día y sus dificultades, como las de tantos otros seres humanos en el mundo, pero que, gracias a su forma de ser, su fortaleza y su optimismo, ha logrado convertir su vida en algo extraordinario.

AUTORA

Maravillas Torrejón (Jerez de la Frontera, 1990), más conocida como Mara, es médica de profesión, especializada en urgencias y emergencias. Trabaja a bordo de una ambulancia, el lugar donde conoció al protagonista de este libro.

La marcha de su compañero de vida la animó a escribir sobre él, utilizando la escritura como terapia.

Lectora voraz desde muy pequeña, este es su primer libro, aunque no descarta sumergirse a partir de ahora en el maravilloso mundo de la escritura.