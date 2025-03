¿A qué edad es recomendable una blefaroplastia?

La blefaroplastia es una cirugía estética que mejora algunos defectos estéticos y funcionales de los párpados. No hay una edad específica para someterse a esta operación para rejuvenecer la mirada, aunque es más habitual cuando empieza a reducirse la firmeza de la piel del rostro.

En este artículo te explicamos a qué edades suele realizarse la blefaroplastia y qué beneficios se pueden obtener en cada etapa.

¿QUÉ ES LA BLEFAROPLASTIA Y A QUÉ EDAD SE PUEDE HACER?

La blefaroplastia es una cirugía estética ocular destinada a mejorar la apariencia y funcionalidad de los párpados. Permite corregir defectos como el descolgamiento de la piel, la flacidez de la musculatura o la aparición de bolsas de grasa.

Esta intervención favorece la estética del rostro y, en algunos casos, ayuda en la recuperación del campo visual que se ha reducido por la caída de los párpados. Por estos motivos, es un tratamiento eficaz a cualquier edad, aunque se solicita, sobre todo, a partir de los 35 años.

LA CIRUGÍA DE PÁRPADOS SEGÚN LA EDAD

La mayor parte de las personas que se someten a una blefaroplastia, tanto hombres como mujeres, tienen más de 35 años, aunque se realiza con mayor frecuencia entre los 40 y los 60 años. Este procedimiento no tiene límite de edad, pero en cada etapa de la vida priman unas u otras necesidades.

En general, a partir de los 35 años, destacan los pacientes que quieren eliminar el exceso de piel en los párpados superiores. En cambio, las bolsas de grasa debajo de los ojos pueden aparecer incluso antes, en la veintena. Esto puede afectar a la autoestima de las personas jóvenes, ya que provocan que el rostro adquiera un aspecto fatigado y envejecido.

Cuando son personas jóvenes las que sufren estos defectos estéticos, suele haber un componente genético, ya que la pérdida de firmeza aparece más adelante en la mayoría de los casos. También puede influir algún episodio traumático o bien una falta de cuidados de la piel (hábitos como el alcohol o el tabaco, exposición excesiva al sol, problemas de la vista sin tratar, sequedad de la piel, etc.).

¿QUIÉN ES EL PACIENTE IDÓNEO PARA UNA BLEFAROPLASTIA?

Más allá de la edad, la persona que puede beneficiarse de este procedimiento estético es la que presenta alguna de las siguientes características:

Exceso de piel en alguno o ambos párpados.

Párpados caídos que afectan a la estética de la mirada e, incluso, pueden reducir el campo de visión (la visión periférica o lateral).

Flacidez de los tejidos que rodean el ojo.

Bolsas de grasa debajo de los ojos.

Hinchazón en los párpados superiores o inferiores.

En síntesis, la blefaroplastia es una cirugía estética que se puede realizar a cualquier edad. Es más frecuente entre los 40 y los 60 años, pero la puede realizar cualquier persona que quiera mejorar la apariencia de sus párpados o recuperar el campo visual perdido por el descolgamiento de estos tejidos.