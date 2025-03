Los destinos turísticos aceleran la ejecución de los fondos europeos

Los más de 1700 Millones de presupuesto de las distintas convocatorias de los Planes de Sostenibilidad Turística afrontan el último año de ejecución con el riego de tener que devolver parte de los fondos.

Las distintas convocatorias de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con Fondos Next Generation de la Unión Europea afrontan el último año de ejecución. Se trata de proyectos que en su mayoría cubren un presupuesto de 2 a 3 millones de euros con actuaciones en diversos ejes, sostenibilidad, eficiencia energética, transformación digital y competitividad del destino.

Planes muy completos llamados a transformar los destinos turísticos de nuestro país desde la perspectiva de la digitalización y la sostenibilidad, creación de rutas ciclista, mejora de espacios naturales, cambio de luminarias a otras más eficientes, desarrollando nuevos productos turísticos, e implementado soluciones tecnológicas avanzadas. Una amplísima de variedad de actuaciones que fueron diseñadas para ayudar a los destinos a salir de la crisis provocada por la pandemia del Covid 19 y a la vez prepararse para los nuevos retos del sector, incluyendo el cambio climático y los nuevos gustos e intereses de los turistas.

Una inversión nunca vista diseñada para ejecutarse en 3 años. Sin embargo, la realidad se ha impuesto. Esos 3 años no habían tenido en cuenta la escasez de recursos de gestión en muchos destinos con equipos mermados después de años de congelación de puestos públicos en los Ayuntamientos debido al control presupuestario y los propios procesos administrativos que para ser garantistas son farragosos y lentos.

“Se ha producido la tormenta perfecta. No se trata solo de todo lo que había que ejecutar en turismo, sino que los departamentos de contratación de los Ayuntamientos son los mismos para todas las concejalías y a la vez que estos planes había planes de movilidad, planes de integración territorial y muchas otras actuaciones también financiadas con fondos europeos y todos debía pasar por la misma área de contratación. Algo muy difícil de gestionar”. Señala Leonard Pera, CEO de Open-Ideas, una de las empresas que ha diseñado más Planes de Sostenibilidad Turística de nuestro país.

Desde finales del 24 se ha visto un aluvión de licitaciones en todas las actuaciones de los Planes de Sostenibilidad y es que el tiempo se acaba. Lo que no se haya ejecutado a finales del 2025 o junio del 2026, en el mejor de los casos, deberá devolverse a Europa.

Los destinos, conscientes de ello, aceleran los procesos de contratación, unifican actuaciones para facilitar la gestión y en algunos casos incluso optan por criterios objetivos que aceleren el proceso, aun a costa de que la garantía de calidad de la ejecución se vea mermada.

El reto es mayúsculo, la mayoría de los destinos aún no han alcanzado el 50% ejecución de sus planes de sostenibilidad y el riesgo de acabar devolviendo el dinero se ha convertido en un riesgo cierto que tanto políticos como técnicos quieren evitar a toda costa.

“Otro factor que ha marcado los retrasos ha sido el cambio de percepción del turismo. Muchos planes estaban diseñados para atraer más turistas de forma masiva. La nueva realidad de la percepción del turismo ha hecho necesario enfocarlos hacia un turismo responsable que respete el entorno del destino y las costumbres y bienestar de los vecinos” concluye Leonard.

Durante los próximos meses se prevé una aceleración de los procesos de licitación relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La adaptación de los fondos Next Generation, Plan Marshal europeo, a nuestro país, que ha supuesto una inversión de 750.000 millones de euros en toda Europa.

Open-Ideas acaba de publicar su sexto Informe sobre tendencias en el Turismo. Informe 2025 Turismo Responsable disponible para descarga gratuita: open-ideas.es/informe-turismo-responsable-2025