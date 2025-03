Verifactu; todo lo que se necesita saber para cumplir con la normativa

El pasado mes de octubre se publicó la Orden Ministerial que determina los requisitos técnicos de los Sistemas Informáticos de Facturación, lo que supuso el pistoletazo de salida para la implementación de Verifactu. A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber para cumplir con la normativa.

Qué es Verifactu Es un sistema de emisión de facturas verificables que surge en el contexto de la Ley Antifraude. Según lo establecido en el Real Decreto 1007/2023, todas las facturas electrónicas deberán emitirse a través de un software certificado con los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria.

Contexto y objetivos La Unión Europea lleva más de diez años dando pasos en pro de estandarizar los procesos de gestión empresarial y de facturación con el objetivo de mejorar el cumplimiento tributario y la digitalización de la PYME. A raíz de aquí surge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recoge distintas iniciativas para alcanzar los objetivos anteriores.

Los principales propósitos que persigue el sistema Verifactu son los siguientes:

Estandarización de los registros de facturación: busca interoperabilidad, simplificando la comunicación entre empresas, administraciones, bancos y terceros.

Garantizar la seguridad e inalterabilidad: una vez producida, la facturación ya no se podrá modificar sin dejar rastro.

Simplificación administrativa: facilitar el cumplimiento tributario mediante sistemas automatizados y de asistencia al contribuyente.

En Ediversa Group comprenden los retos que enfrentan las PYMES y autónomos para adaptarse a la normativa Verifactu.

Real Decreto 1007/2023 Se ha puesto la facturación en el centro, considerándola el eje para reforzar el cumplimiento tributario. Por este motivo, la función del Real Decreto 1007/2023 no es otra que la de establecer los principios que deberán seguir los sistemas informáticos en el ámbito de la facturación. Éste regula la forma en que se debe cumplir con las exigencias legales de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.

Indirectamente, también pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante Verifactu y digitalizar la Pyme. Otros objetivos son allanar el camino en lo que se refiere a la Factura Electrónica B2B y en las obligaciones de reporte fiscal que acompañarán las operaciones intracomunitarias cuando entre en vigor la Directiva ViDA.

Esta norma no altera el contenido de las Obligaciones de Facturación reguladas en el RD 1619/2012. No obstante, sí que altera algunas prácticas que se han estado realizando hasta hoy en día. A partir de ahora, cada factura será única y los cambios o la eliminación de la misma quedarán registrados.

Verifactu establece que los sistemas de facturación deben crear automáticamente un registro de alta de facturación. Éste no es más que un resumen informático del contenido de la factura que, además de tener un contenido fijo, también tiene una estructura definida en la Orden Ministerial.

Por otra parte, la normativa refiere conceptos clave en términos de facturación electrónica definidos a continuación.

·Número y serie de la factura con firma Hash: este es un campo nuevo que deberán incluir las facturas en su registro de alta. Supone el encadenamiento de cada uno de los registros de facturación con el registro inmediato anterior, permitiendo un encadenamiento con toda la serie de facturas. El Hash es una huella digital que se utiliza para garantizar la integridad y trazabilidad de los registros de facturación, proporcionando una referencia única y no alterable.

·Identificación del sistema informático y fabricante: es otro campo nuevo que deberán incluir las facturas, ya que la responsabilidad recaerá tanto en el usuario como en el fabricante del software.

·Código QR: Código de verificación incluido en las facturas, que permite su cotejo en la sede electrónica de la AEAT. A partir de la entrada en vigor de la Ley, las facturas deben incluir un QR con información que permita su verificación.

·Registro de eventos: Esto se aplica solamente a sistemas No Verifactu. Se trata de un registro específico que documenta eventos importantes en el sistema de facturación, tales como anomalías detectadas en la integridad de los registros.

·Declaración Responsable: Exige que los desarrolladores de sistemas informáticos declaren la conformidad del software con la normativa. La declaración debe estar por escrito, visible en el propio sistema y deberá conservarse durante el periodo de prescripción.

·Remisión de la información: Detalla cómo deben enviarse los registros a la Agencia Tributaria mediante un sistema seguro y estandarizado de envío voluntario o en respuesta a requerimientos.

A quién aplica ·Ámbito objetivo: aplica a todas las facturas emitidas, tanto las B2B, B2C y B2G, así como a las facturas completas y a las simplificadas. También aplica a todas aquellas facturaciones que se hagan tanto a nivel nacional como internacional.

·Ámbito subjetivo: afecta a todos los empresarios y profesionales, PYMES y autónomos residentes en territorio español. Solo quedarán excluidas todas aquellas empresas subscritas al sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) y las excluidas de la obligación de facturar según el RD 1619/2012.

·Ámbito espacial: afecta a todo el territorio español peninsular e insular. Es decir, incluye Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, quedan excluidos los Territorios Forales de País Vasco y Navarra.

Plazos de implementación Desde la publicación de la Orden Ministerial el 28 de octubre de 2024, los fabricantes de software cuentan con 9 meses para ajustar sus sistemas para cumplir con la normativa.

Actualmente, la Administración está trabajando en la revisión de los plazos definitivos para los usuarios debido a una incongruencia en los tiempos. La tardía aprobación de las especificaciones técnicas ha retrasado demasiado las fechas para los desarrolladores de software. Como resultado, los usuarios deberían implementar Verifactu antes que los mismos fabricantes de los sistemas. Por este motivo, se ha propuesto atrasar las fechas de implementación para los usuarios quedando de la siguiente forma:

·Personas jurídicas (Impuesto de Sociedades): 1 enero 2026.

·Personas físicas: 1 julio 2026

No obstante, queda pendiente la aprobación definitiva de la modificación de dichos plazos.

Desde Ediversa Group, empresa especializada en servicios de intercambio y gestión documental con amplia experiencia como proveedor de Factura Electrónica, consideran que Verifactu no es solo una herramienta para frenar el fraude fiscal, sino también una muy determinante para la digitalización empresarial.