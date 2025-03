I Love Reggeaton: el festival que te hará vibrar en 2025

¿A quién no le gusta bailar y divertirse sacando los pasos prohibidos? La música ensancha el alma en todas sus versiones, pero no hay duda que cuando se baila se genera sin querer una sensación de buen rollo y alegría que rebosa energía por todos lados. De hecho, bailar, aunque no lo parezca, consiste en una práctica deportiva, por lo que no hay razón para no querer hacerlo.



La música es vida. "Quién ama la música, ama la vida", es uno de los lemas más usados por artistas, músicos, bailarines y cantantes. La música siempre ha formado parte de la sociedad en sus diferentes versiones y estilos. Desde el pop y el rock típico de los 80 y esos looks donde la única regla era mezclar cuanto más colores mejor; pasando por el jazz, el blues y el tango.

Además, el baile nunca ha entendido de fronteras, porque ¿quién no ha saltado y gritado sin parar en una verbena de pueblo? Hoy en día, las fiestas en sí, ya sean de una temática específica o de un tipo musical en concreto, siguen siendo uno de los pasatiempos favoritos de la sociedad. Tal es así, que incluso los casinos online contienen juegos variados según la temática musical.

El festival de tu vida

¿Quién no ha soñado con quince o dieciséis años hacerse mayor y organizar con amigos y amigas un festival? De hecho, la palabra "festival" como tal, ya incita al baile, la diversión y las risas aseguradas.



La idea de festival no es tan nueva como se cree, sino que este concepto surgió en la antigua Grecia a raíz de la alegría y buen ambiente que proporcionaban los teatros que se realizaban para honrar a Dioniso, el dios del vino, que duraba varios días.

El reggaeton: baila sin límites



Aunque parece que el reggaeton forma parte de la historia de la vida y que es impensable una sociedad que no disfrute de la música y el perrero, la realidad es que este estilo musical empezó a coger ritmo en la década de los años noventa, siendo la cuna del reggaeton los países latinoamericanos de Puerto Rico y Panamá. Y es que, al fin y al cabo, el reggaeton es una variante del género reggae que mezclado con hip hop da como resultado la música que tanto gusta, sobre todo a las generaciones más jóvenes.

I love reggaeton: el primer reggaeton nunca se olvida

A lo largo de los años, la música fue evolucionando hasta ser referente en algunos de los festivales más famosos del mundo, como Tomorrowland o Coachella. Pero, más allá de la música electrónica, son muchos los amantes del reggaeton, de bailar hasta que duelan los pies y brindar con amigos de toda la vida.

Este festival que lleva varios años y que este año celebra su cuarta edición, vuelve en 2025 para hacer eco de la mejor música de este género tan llamativo que durante décadas lleva despertando la pasión de muchas generaciones. Este es uno de los mayores festivales de reggaeton anuales, que en cada edición ha recibido un aforo por encima de lo esperado.

Cada vez que salen las entradas aparece de inmediato el cartel de “sold out”, porque aparte de que son entradas accesibles y económicas pensadas para todo tipo de públicos, los lugares en los que se celebran suelen tener buenas combinaciones desde todas las ciudades y pueblos de España.

I love reggaeton: gira por España

La gira comienza en Valencia el 30 de mayo, cuando el calor empieza a hacerse notar y lo único apetecible cada tarde de viernes es brindar con amigos, contar qué tal ha ido la semana y acabar cantando a pleno pulmón.

I love reggaeton Valencia pretende empezar el festival del año con un cartel lleno de nombres de toda la vida: Ivy Queen y su “Yo quiero bailar”, “Bye Bye” o “La vida es así”; Henry Méndez y “Mi reina”, “Tan bonita” y “Noche de estrellas.

La segunda fecha es en Madrid, la más esperada; seguida de Marbella el 8 de agosto; Murcia el 26 de septiembre para despedir el verano recordando las fiestas de siempre y está por concretar una fecha en Sevilla.

Además, cada festival cuenta con una zona dedicada a la gastronomía, con puestos de comida rápida al más puro estilo festival americano. Un plan para desconectar del estrés y la rutina del día a día, sin necesidad de coger un vuelo e irte al otro lado del mundo.

I love reggaeton Madrid





La cita más esperada de la capital española llega el sábado 7 de junio en IFEMA, la feria de Eventos y Congresos madrileños. Lo más icónico de este festival es que contará con tres escenarios de gran envergadura donde se darán cita más de treinta cantantes, de esos que han acompañado a las generaciones en sus primeras fiestas.

Una fusión de música del típico “perreo”, mezclado con el ritmo electrolatino y los mejores efectos audiovisuales que hacen olvidar al público en qué ciudad están y volver a los recuerdos de los mejores veranos cantando y bailando hasta el amanecer.

Lo más destacable de este cartel es que está encabezado por el mítico y único Juan Magan, lo que asegura escuchar desde el “He llorado”, “Bailando por ahí”, “Si no te quisiera”, “Te voy a esperar” y hasta el actual “Por fin te encontré”.

Algunos artistas confirmados hasta el momento son Andy Rivera, José Rico, Cali & El Dandee, Dj Playero, Atomic, El super nuevo, DR Bellido, Sergio Contreras y algunos djs famosos.

¿Quién hay detrás de I love reggaeton?

Aunque pasa desapercibida, el nombre que debe resonar en nuestras cabezas es el de “Sharemusic”, una productora de entretenimiento y ocio líder en Europa. El objetivo es crear espectáculos en cualquier lugar como si fuera en mitad de la nada y no hubiera más vida alrededor. Siempre aunando el talento humano con las técnicas audiovisuales más innovadoras. De hecho, en 2024, además de I love reggaeton produjo más de cuarenta shows a nivel internacional.