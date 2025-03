​Cómo acelerar el metabolismo y optimizar tu energía diaria

El metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas para la obtención de energía a partir de los alimentos. Un metabolismo rápido logra quemar una mayor cantidad de calorías en reposo, esto trae muchísimos beneficios ya que facilita el mantenimiento del peso corporal y mejora la energía, y regularmente las personas con metabolismo rápido cuentan con una mejor composición corporal. El sedentarismo y una mala dieta disminuyen el metabolismo, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y deteriorando la salud.



Aumentar masa muscular

El músculo es un tejido que consume energía inclusive en reposo , lo que significa que cuanto más músculo tengas más calorías se quemarán. Ejercicios de fuerza, como levantamiento de pesas, ejercicios con el peso corporal o resistencia, es clave para aumentar la masa muscular y estimular el metabolismo.

Es recomendable realizar estos entrenamientos de fuerza al menos 3 veces por semana, realizar ejercicios compuestos como sentadillas y mantener una progresión en el peso para estimular el crecimiento muscular

Consume suficientes proteínas

Las proteínas son una parte esencial de la dieta pero no son consumidas de forma suficiente por la mayoría de la población, ya que los alimentos que predominan siempre son carbohidratos y grasas. Al consumir una mayor cantidad de proteínas se requiere más energía para ser digeridas, en comparación con los carbohidratos y las grasas. Alimentos como huevo, pechuga de pollo, salmón, carne magra, legumbres, tofu, etc. son una gran fuente natural de proteínas.

Mantente hidratado con agua fría

Beber agua es fundamental para el bienestar general, pues esto permite que los procesos fisiológicos del cuerpo se lleven a cabo de forma efectiva. Si no se cuenta con suficiente agua el metabolismo no puede ser eficiente, se aconseja consumir 2L de agua al día para mantener una buena hidratación. Un gran consejo para acelerar la digestión es tomar agua mineral fría.

No te saltes las comidas

Aunque se crea que comer menos o no comer ayuda al metabolismo, en realidad es lo contrario, pues los alimentos no sólo proporcionan energía momentánea sino que nos proporcionan vitaminas, minerales, aminoácidos y nutrientes para las estructuras celulares, por lo que privarnos de alimentos deteriorará a todo nuestro organismo, y por consecuencia el metabolismo será disminuido ya que el cuerpo entra en "modo ahorro" y quema menos calorías para conservar la poca energía.

Duerme lo suficiente

La falta de sueño está ligada con un deterioro en la salud física y mental, ya que al haber una deficiencia de éste se pueden alterar las hormonas relacionadas con el metabolismo, como la leptina y la grelina, lo que aumenta el apetito para compensar la necesidad de energía, reduciendo la capacidad del cuerpo para quemar grasa.

Agrega alimentos termogénicos a la dieta

Es posible incrementar el gasto energético con ciertos alimentos como café, té verde, gengibre, canela, pimienta de cayena y chile picante. Consumir estos alimentos puede aumentar ligeramente el metabolismo gracias a su efecto termogénico que eleva la temperatura y el gasto energético.