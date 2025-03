PRATS, premio National Optics Award (NOA) a la mejor lente progresiva por Vimax Adaptative

El premio lo recogía este fin de semana, en Madrid, el director general de Grupo Prats, Filipe Pires, quien no ocultaba su satisfacción por recibir un galardón que han seleccionado, exclusivamente, profesionales de la salud visual españoles Las lentes VIMAX ADAPTATIVE de Grupo Prats han logrado el premio National Optics Awards (NOA) en la categoría de Lente Oftálmica. La gala de los NOA 2025 se ha celebrado presencialmente durante el fin de semana de Expocecop 2025 (8-9 de marzo), el evento anual de este grupo de distribución.

Creados para celebrar y premiar los avances y la innovación en el sector óptico, estos galardones, únicos en su formato, destacan por ser seleccionados exclusivamente por los profesionales de la salud visual. Son ellos quienes reconocen la excelencia en productos y servicios de los proveedores que contribuyen al desarrollo de la óptica.

Así, el NOA en la categoría de Lente Oftálmica refleja el trabajo y compromiso que el equipo de PRATS ha demostrado a lo largo del tiempo. El premio no solo es un reconocimiento al éxito de VIMAX ADAPTATIVE, sino también un testimonio del impacto positivo que la multinacional española lleva más de un siglo generando en el sector óptico.

Basada en la IA, VIMAX ADAPTATIVE ha sido concebida para conseguir la adaptación perfecta del usuario a sus lentes, dando respuesta a los pacientes que buscan productos tecnológicamente avanzados, pero también a los ópticos, puesto que facilita su trabajo y asegura el éxito de las adaptaciones.

El premio lo recogía, en Madrid, el director general de Grupo Prats, Filipe Pires. "Para PRATS es un orgullo que los ópticos españoles, que adaptan cada día nuestras lentes y que, por lo tanto, conocen perfectamente el mercado y las distintas opciones que les aporta, hayan reconocido a VIMAX ADAPTATIVE como el mejor progresivo del año. El premio subraya el trabajo de nuestro departamento de I+D y es una motivación para seguir mejorando nuestros productos, como siempre decimos en PRATS, focusing on you, en alusión a nuestra preocupación por los ópticos", señala Pires.

Con este reconocimiento, CECOP Group reafirma su compromiso de impulsar la excelencia en el sector óptico y de fortalecer la red de profesionales, en un entorno en el que la innovación y la calidad son valores fundamentales, un objetivo en que coincide, plenamente, con la idiosincrasia de grupo Prats.