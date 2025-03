Neobricks impulsa el desarrollo inmobiliario en Valencia: 255 nuevas viviendas a precio asequible

NeoBricks, una promotora inmobiliaria con más de una década de experiencia en el desarrollo de proyectos en España, está consolidando su presencia en el mercado inmobiliario del área metropolitana de Valencia mediante una estrategia ambiciosa que combina innovación y eficiencia. La empresa está invirtiendo fuertemente en proyectos clave como Calderona Homes en Massamagrell con 175 viviendas y otro en Parque Central, Torrent con 80 viviendas y 3.000 m² de locales comerciales Contexto y enfoque estratégico

NeoBricks ha apostado fuerte por el área metropolitana de Valencia, una región con alta demanda residencial y comercial, impulsada por su ubicación estratégica y crecimiento económico. La empresa, con oficinas en Madrid y Valencia, se distingue por su metodología de construcción industrializada, que permite ejecutar hasta el 80% de un edificio en fábrica.

Esto no solo reduce los tiempos de ejecución y el impacto en la zona de ejecución de la obra comparado con métodos tradicionales, sino que también garantiza alta calidad y precisión en cada componente.

Calderona Homes, se desarrollará en el municipio de Massamagrell, donde la empresa construirá 175 viviendas entre 1 y 3 habitaciones con garaje en un suelo urbano consolidado. Este proyecto, en fase de redacción y tramitación de licencias, refleja su capacidad para abordar desarrollos de gran escala en áreas estratégicas, contribuyendo al crecimiento residencial de la zona.

Parque Central, ubicado en Torrent, ya ha obtenido licencia y se compone de 80 unidades de entre 1 y 4 habitaciones con precios entre 170.000 y 289.000 euros y 3.000 metros cuadrados de locales comerciales. El equipo de Neobricks ha vendido el 70% de las unidades en los primeros 3 meses de comercialización, muestra de la solidez operativa de la empresa y de la alta demanda de viviendas en la zona de Horta Sud, específicamente en el municipio de Torrent.

Planes de expansión y diversificación

NeoBricks no se limita a la vivienda residencial. La empresa está en búsqueda activa de suelos para desarrollar diferentes tipologías de proyectos, con un enfoque claro en la vivienda asequible, una necesidad crítica en el mercado actual. También se centran en residencias estudiantiles, respondiendo a la creciente demanda en áreas universitarias, y en proyectos terciarios como la construcción de hoteles, supermercados, oficinas y edificios comerciales. Esta diversificación refleja su visión estratégica de adaptarse a las necesidades del mercado y maximizar oportunidades de inversión, ofreciendo rentas estables y potencial de apreciación de activos.

Metodología y calidad

La construcción industrializada de NeoBricks no solo acelera los plazos, sino que asegura acabados de alta calidad, con pavimentos porcelánicos, cocinas equipadas y carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. Su enfoque en la sostenibilidad incluye la eficiencia energética con paneles solares que alimentarán de energía las zonas comunes y el parking y las técnicas de construcción industrializada generan un impacto mínimo en la zona de construcción evitando molestias a los vecinos, generación de residuos y en definitiva evitando molestias al municipio.

Impacto y perspectivas

La expansión de NeoBricks en Valencia no solo impulsa el desarrollo urbano, sino que también genera empleo y fomenta la economía local. Su enfoque en proyectos innovadores y sostenibles posiciona a la empresa como un actor clave en la transformación del sector inmobiliario, alineándose con las expectativas de comunidades y reguladores.

La combinación de tecnología, eficiencia y compromiso ambiental les permite destacar en un mercado competitivo, ofreciendo soluciones que aporten oferta a precio asequible en un mercado cada vez más tensionado por la falta de vivienda a precio razonable.