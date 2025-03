"Bird": desvelando al misterioso hombre del tejado

El próximo viernes 21 de marzo Filmin estrena, en exclusiva en plataformas digitales en España, "Bird", el sexto largometraje de la directora británica Andrea Arnold. La película, un nuevo retrato de esos personajes que viven en los márgenes de la sociedad tan propios de Arnold, está protagonizada por Bailey (la debutante Nykiya Adams), una joven de 12 años que vive en una casa ocupada junto a su imprudente y despreocupado padre Bug (Barry Keoghan) y su hermano Hunter (Jason Buda), adicto a los vídeos de Youtube. Bailey es una figura solitaria, hasta que conoce al misterioso Bird (Franz Rogowski), un hombre que parece ser el héroe que está buscando. "Bird" ha sido una de las grandes películas europeas de la temporada: nominada en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Actor en los Premios del Cine Europeo, y en la de Mejor Película Británica en los Bafta, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y llegó a los cines españoles el pasado noviembre de la mano de Avalon.









El peculiar proceso creativo de Arnold llevó a la directora a construir todo el guion a partir, no de un tema o una historia concreta, sino de una imagen: "Todo empezó hace mucho tiempo, cuando me vino a la mente la imagen de un hombre muy alto y delgado con un pene muy largo sobre un tejado.

Desde entonces me estuve preguntando si era un alien, quién podía ser, si bueno, si malo, de qué se trataba", contó la directora en Cannes: "Bird es el resultado de esa imagen y de un largo viaje intentando averiguar qué significaba". Arnold añade que nunca pensó en escribir un coming-of-age sobre una niña de 12 años: "Ni siquiera soy consciente de que estoy trabajando en un género. Simplemente hurgo en esa imagen inicial y veo qué surge de ahí", prosigue: "Nunca sigo ninguna regla de estructura o la sabiduría recibida de la escritura de guiones. Fui a la escuela de cine, pero nunca lo dirías".





La película, rodada como "Fish Tank" (2009) en la región de Kent, donde nació Arnold, es sin duda la obra de la directora que más se acerca al realismo mágico de películas como "Bestias del sur salvaje", y en la que la fantasía juega un papel más importante: "Esa especie de cualidad mágica empezó a surgir en el guión y no me detuve. Me permití esa imaginación. Hasta ahora, he trabajado con reglas bastante estrictas en mi trabajo cinematográfico, reglas que me impuse yo mismo. Y en esta película, pensé que tal vez podría romper las reglas. Quiero decir, son mis reglas. ¡Puedo romperlas! Pero simplemente sucedió de manera natural. Me di permiso y lo acepté", explica la directora.





La película cuenta con canciones de The Verve, Coldplay y Blur, con la presencia de dos de los actores europeos del momento (Barry Keoghan y un Franz Rogowski galardonado en los British Independent Film Awards por su papel en el film) y con una banda sonora original a cargo del músico electrónico londinense Burial. Pero el nombre que roba la función es el de la joven Nykiya Adams. "Es curioso, cuando estás haciendo un casting, porque algunas personas simplemente despiertan algo en ti cuando las ves. Nikiya era una chica muy diferente al personaje que yo había escrito, pero esa primera sensación que tuve, y que no puedo explicar con palabras, es la que me llevó a elegirla", concluye Arnold.