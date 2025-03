La factura de la luz se dispara un 52% en febrero en comparación al mismo mes de 2024

El precio de la electricidad en España ha registrado un notable incremento en febrero de 2025, afectando especialmente a los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Según el informe ‘Precios de la luz en España - febrero 2025’ publicado por Hello Watt, un usuario con esta tarifa y un consumo medio de 220 kWh, pasó de pagar una factura de 39.31€ en febrero de 2024 a 60.1€ en febrero de 2025; un incremento del 52%.



De acuerdo con la compañía especializada en transición energética, el aumento en la factura se debe a múltiples factores como al regreso del IVA al 21%, la disminución en la generación eólica y el ajuste de los peajes y cargos del sistema eléctrico.

“Entre enero y febrero, no observamos muchos cambios en la factura ya que desde los primeros días de 2025, ya se incluía el ajuste del IVA y el cambio en los peajes y cargos de la luz. Sin embargo, el impacto es evidente cuando comparamos con lo que pagaba un usuario promedio en los mismos meses de 2024”, asegura Danny Salazar, Gerente General de Hello Watt.

Según datos de la Red Eléctrica de España (REE), el precio medio del PVPC alcanzó los 168,06 €/MWh el pasado mes de febrero en comparación a los 158.44 €/MWh de enero, debido a una caída del 45 % en la generación eólica. La disminución del viento obligó al sistema eléctrico español a depender de otras fuentes como el gas para satisfacer la demanda, lo que impactó directamente en los precios.

Precisamente, febrero de 2025 fue uno de los que menor generación de energía eólica registró y el sistema tuvo que apoyarse en combustibles fósiles y reservas hidráulicas, elevando el precio final de la luz en comparación al mismo mes de 2024.

Respecto a la subida en los peajes y cargos de este año, se evidencia que en 2023 y 2024 su evolución se vio congelada debido a que el superávit del sistema eléctrico en 2022 cubrió las necesidades de aumento de esos años. Sin embargo en 2025, un aumento fue necesario generando un impacto en la factura mensual.

Alternativas para reducir el impacto de la subida en la factura

Ante este contexto, Hello Watt señala la necesidad de adoptar medidas para mitigar el impacto de estas subidas. "Los consumidores están experimentando un aumento significativo en sus facturas, y es fundamental que tomen medidas para optimizar su consumo y elegir tarifas más adecuadas a sus necesidades", indica Salazar.

Tal y como recomienda la compañía, para minimizar el impacto de estos incrementos en el precio de la electricidad, los consumidores pueden optar por tarifas con precios fijos, que garantizan estabilidad en el costo de la energía durante la duración del contrato. Además, el uso de herramientas comparativas permite identificar las ofertas más competitivas del mercado.

"Desde Hello Watt, trabajamos para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre su suministro eléctrico. Nuestro comparador de ofertas de luz y gas y el acompañamiento de nuestros expertos energéticos permiten a los usuarios encontrar la tarifa que mejor se adapta a sus hábitos de consumo, ayudándolos a reducir el impacto de las subidas en su factura como hemos visto este mes de febrero”, señala Salazar.