Infinito, de Cristian Pérez Barrera, despunta con la Editorial Caligrama

La Editorial Caligrama tiene el honor de anunciar la publicación de Infinito, la emotiva y profunda obra poética escrita por Cristian Pérez Barrera. El libro, cargado de sentimientos, reflexiones y dolor, es una pieza única en la poesía contemporánea. Su sinceridad y vulnerabilidad ha cautivado a los lectores, y promete dejar una profunda impresión en todos aquellos que se adentren en sus versos.

Un viaje emocional que atraviesa los límites del amor y la pérdida

Infinito es mucho más que un simple libro de poesía; es una experiencia sensorial que lleva al lector por las distintas fases del amor: desde la intensidad de un primer encuentro hasta la soledad devastadora que sigue a su partida. A través de sus versos, Cristian Pérez Barrera describe el amor en su forma más pura y también el dolor insostenible de perderlo y la fuerza que se halla en la reconstrucción. La obra es una reflexión sobre lo efímero y lo eterno, un canto al amor que se va, pero que deja su rastro en el alma.

Con una escritura profundamente íntima, sincera y desgarradora, Infinito explora las emociones que nos atraviesan cuando amamos con todo el ser y, posteriormente, cuando nos enfrentamos a la pérdida de lo que creíamos eterno. La obra es un tributo a quienes han amado con la intensidad del alma, para aquellos que han dado todo por alguien y han visto cómo la fragilidad del amor puede convertirse en la mayor de las rupturas. Sin embargo, en el dolor, la belleza siempre encuentra una vía para expresarse.

Una obra que trasciende la poesía

Infinito no es solo un conjunto de poemas; es una confesión, un susurro al oído, un grito al viento. Es un recordatorio de que, aunque las personas se vayan, los recuerdos compartidos nunca nos abandonan. El amor vivido en las calles de París, perdido en la resonancia de los recuerdos, es el trasfondo de una obra que busca conectar con cada lector que haya amado con profundidad.

El libro está destinado a aquellos que, al igual que el autor, han sentido la necesidad de rendirse ante el amor, para luego levantarse con una nueva visión. Infinito es un testimonio de que, incluso en el dolor, siempre queda algo hermoso por escribir.

El autor

Cristian Pérez Barrera, nacido en Barranquilla, Colombia, es un periodista y comunicador social con una carrera que trasciende las fronteras. Su éxito no solo se ha limitado al ámbito profesional, sino que se extiende también al mundo de la moda, donde ha sido modelo para importantes marcas y ha trabajado con las mejores agencias internacionales. Su paso por París consolidó su estatus como referente de elegancia y talento colombiano en el extranjero.

En 2021, Cristian fundó La Victoire, una marca de joyería de lujo que trabaja con esmeraldas colombianas, llevando la cultura de su país a un nivel de sofisticación sin igual. Infinito, su primera obra literaria, es una extensión de su visión artística y su capacidad para captar las emociones más complejas con palabras.

Con un perfil visionario y una presencia internacional destacada, Cristian Pérez Barrera es el vivo ejemplo de que el talento no tiene límites. Infinito es solo una prueba más de su capacidad para conectar con el alma humana, dejando una marca imborrable en el mundo de las letras.

Infinito ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Sumérgete en esta obra de poesía que no solo toca el corazón, sino que también invita a la reflexión sobre el amor, la pérdida y la resiliencia.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales