Un legado inmortal: la biografía del Dr. Juan José Fernández cobra vida en 'El Perico Fernández'

Ana Beatriz Martínez de Quintanilla presenta una obra imprescindible que rescata la historia de un pilar de la medicina interna en El Salvador La medicina interna en El Salvador no sería la misma sin lafigura del Dr. Juan José Fernández, un referente en la docencia y la práctica médica cuyo legado sigue muy presente. Su historia, sus logros y su visión de la medicina han quedado plasmados en El Perico Fernández. Vida y obra del Dr. Juan José Fernández, un libro escrito por La Dra. Ana Beatriz Martínez de Quintanilla, quien fue su discípula, ha querido plasmar y compartir con los lectores su historia, sus logros y su visión de la medicina.

Ana Beatriz Martínez de Quintanilla es médica y especialista en medicina interna, además de docente con una amplia trayectoria en instituciones de prestigio. Esta obra es su primera incursión en el mundo editorial.

El Perico Fernández es una biografía que sigue el recorrido vital y profesional del Dr. Juan José Fernández, desde su infancia hasta su consolidación como uno de los médicos más influyentes de su país. La obra expone sus éxitos y dificultades, pero también resalta su fuerte vínculo con la enseñanza y su faceta más personal.

"Lo que me motivó (a escribirlo) fue una encomienda que me hizo el Dr. Rafael Antonio Bonilla Díaz, en ese entonces presidente del comité del XXIII Congreso de Medicina Interna en noviembre de 2002, con el fin de hacerle un homenaje al único fundador de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador, que seguía con vida en esa época".

El libro aborda múltiples temáticas que van más allá de la simple narración de una vida. A través de sus páginas, se exploran aspectos fundamentales de la medicina interna, el impacto de la docencia en la formación de profesionales de la salud y la importancia de la ética en el ejercicio médico. Además, la autora resalta el equilibrio entre la ciencia y la fe, un aspecto fundamental en la vida de su maestro, quien siempre defendió la importancia de los valores espirituales en la medicina.

"Por supuesto que creo que este libro es parte de la historia no solo del área médica, sino de nuestro país, razón por la que puede aportar motivación e información a la sociedad en general. Es el relato de la vida de un personaje, que a pesar de los obstáculos que se presentaron para alcanzar sus metas, luchó tenazmente hasta conseguir lo que le prometió a un amigo de su juventud".

La obra destaca por su estilo claro y fluido, lo que permite que tanto profesionales de la salud como lectores sin conocimientos médicos puedan sumergirse en la historia del Dr. Fernández sin dificultad. Martínez de Quintanilla ha establecido una armonía entre la precisión histórica y la narrativa emocional que permite conocer el lado más humano del médico más allá de su trayectoria profesional.

"Realmente, como se menciona, no fue una tarea fácil. Me propuse conocer a mi maestro de principio a fin, basándome en los hechos recogidos en un inicio. Poco a poco fui ingresando tanto la información proporcionada por él como por sus familiares".

Este libro es mucho más que un relato biográfico: es un reconocimiento a una figura imprescindible para la historia de la medicina salvadoreña y un testimonio de la importancia de la enseñanza, la vocación y la ética profesional.

Ana Beatriz Martínez de Quintanilla ha construido un relato que no solo honra la memoria de su maestro, sino que también invita a reflexionar sobre el impacto de quienes dedican su vida a la ciencia médica y, sobre todo, a apreciar que detrás de cada profesional que dedica su vida por los demás, hay una persona con su propia historia.

El Perico Fernández. Vida y obra del Dr. Juan José Fernández está disponible en librerías y puntos de venta online.

