Diego García y Francisco Cabeza: culminación a un torneo increíble con una final espectacular

Han hecho lo imposible, lo más complicado, una tarea titánica, revelándose contra todo y contra todos, contra viento y marea. Diego García y Francisco Cabeza han conseguido algo impensable al inicio del torneo.



Vale que los nombres del cuadro masculino no eran los de primera línea, tampoco los de segunda, y que tenían más opciones que nunca, pero también es cierto que no partían como favoritos (eran la pareja nº11 del torneo) y que tenían ante sí a dos rivales complicados a los que en un primer momento bailaron pero a los que poco a poco fueron sufriendo cada vez más.

Al igual que les pasó en el segundo set de la semifinal, Gonzalo G. Alfonso y ‘Tolito’ Aguirre empezaron con el pie cambiado, sin ‘punch’, sin su magia habitual y como desconectados, algo que aprovecharon los dos jóvenes (17 y 18 años) para soltarse y perder el miedo a las alturas.

Se pusieron a jugar, a sonreir y a pasarlo bien dentro de la pista sin importarles lo que había en juego ni quiénes estaban delante. Ellos a lo suyo. Ofrecieron un gran parcial de entrada que les permitió llegar al 1-3 con solvencia y ampliar margen (1-4, 2-5), pero se detuvieron, más por el crecimiento rival que por sus propios errores, y los argentinos se agarraron de nuevo al partido (5-5). Al final, un break les dio las alas necesarias para mantener a continuación su saque y cerrar la primera manga (5-7). Ya tenían dado el paso más difícil.

Pero como los ‘Mágicos’ no son de los que se conforman y a pesar de que los dos españoles siguieron percutiendo tanto con sus voleas como con sus remates, sorprendiendo y cambiando constantemente la dirección de estos; los cuatro llegaron igualados hasta el octavo juego (4-4), momento en el que los pupilos de Severino Iezzi apretaron dientes con dos juegos seguidos para equilibrar la contienda (6-4).

No se amilanaron los jóvenes al comienzo del tercero, marchando siempre por delante (1-2, 2-3 y 3-4) y frenando la producción de un Aguirre que acumulaba errores cuando intentaba dejar paso a su fantasía y de un Alfonso que intentaba recuperar los remates rivales pero se desesperaba con el avance de los minutos. Todo ello se tradujo en el definitivo 5-7, 6-4 y 3-6 para alegría de la hinchada local y caras de incredulidad de Diego y Francisco, quienes a buen seguro no olvidarán este 2 de marzo de 2025. Una fecha que grabarán a fuego en su cabeza por ser su primer título en Premier Padel.