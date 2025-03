"Anora", la ganadora del Óscar a la Mejor Película, se estrena en Filmin este jueves

Este jueves 6 de marzo, Filmin estrena en alquiler "Anora", flamante ganadora esta pasada madrugada de cinco Óscars: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Principal, Mejor Guion Original y Mejor Montaje. La película de Sean Baker, que ya ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ha sido la gran triunfadora de una gala de los Óscars donde también han triunfado dos películas distribuidas en España por Filmin: "Flow" (Mejor Película de Animación) y "No Other Land" (Mejor Documental).



Para celebrar la llegada a Filmin de Anora, la plataforma lanza una promoción especial: un mes de suscripción más el visionado de "Anora" por 12,99 euros (lo que supone un ahorro de dos euros respecto al precio normal). Esta promoción estará activa en Filmin entre el 6 y el 31 de marzo.

Además, Filmin es la plataforma donde más y mejor se puede profundizar en la obra de Sean Baker. Actualmente están disponibles en el catàlogo cinco de las películas anteriores a "Anora" dirigidas por el realizador de Nueva Jersey. Junto a la más conocida "The Florida Project" (2017) la plataforma ofrece en exclusiva los cuatro primeros largometrajes del director: "Four Letter Words" (2000), "Take Out" (20024), "Prince of Broadway" (2008) y "Starlet" (2012). FIlmin tiene todos los derechos de distribución de estas cuatro películas en España.