Wooptix cierra Ronda C 10 M€ liderada por Samsung y SETT

Wooptix asegura más de 10 millones de euros en una ronda de financiación Serie C liderada por Samsung Venture Investment Corporation y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), con el apoyo de socios como Bullnet Capital

Madrid, España - 18 de febrero de 2025 - Wooptix, líder en metrología de semiconductores mediante tecnología de imágenes de fase de onda, y Spinoff de la Universidad de la Laguna, ha recaudado más de 10 millones de euros en una ronda de financiación Serie C. La ronda fue liderada por Samsung Venture Investment Corporation y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), con la participación de inversores existentes, incluidos Bullnet Capital, Caixa Capital Risk, Clave, el Fondo de Innovación Europeo (EIC Fund), Intel Capital, MONDRAGON Corporation y TEL Venture Capital, Inc.

“La inversión nos permite ampliar los límites de la calidad de resolución dentro del panorama de la tecnología de semiconductores”, dijo José Manuel Rodríguez Ramos, CEO de Wooptix. “El apoyo continuo de nuestros inversores, en especial Bullnet, nos ha permitido introducir nuestra herramienta de metrología de semiconductores Fabtool en mercados globales y ofrecer soluciones innovadoras a una base de clientes internacional”.

En este sentido, el CEO de Wooptix, explica: "Bullnet Capital está haciendo un trabajo espectacular impulsando el tejido empresarial de semiconductores en España, y es un honor para nosotros formar parte de su porfolio y sentirnos acompañados y apoyados desde y en todo momento”.

La creciente demanda de inteligencia artificial ha puesto una presión sin precedentes sobre la industria de fabricación de semiconductores para producir chips cada vez más complejos y miniaturizados. Las herramientas tradicionales a menudo no alcanzan la precisión, automatización y eficiencia necesarias para satisfacer las demandas de producción actuales. Wooptix está enfrentando este desafío de manera directa con herramientas de metrología innovadoras que detectan rápidamente y con precisión los defectos a escala nanométrica, estableciendo un nuevo estándar de velocidad y precisión dentro de los procesos de fabricación.

“Wooptix y su avanzada tecnología de metrología de semiconductores son un testimonio de la innovación en el ecosistema de las tecnologías de la información”, afirmó un representante de Samsung. “Esta inversión refuerza nuestro liderazgo en IA y experiencias conectadas mejoradas, que finalmente definen el propósito de los semiconductores”, concluye.

Como resultado de su investigación en óptica adaptativa para astronomía, Wooptix continúa demostrando su dominio en el mercado con el reciente lanzamiento de su producto insignia, Phemet®, una herramienta de metrología de semiconductores para laboratorio (Fabtool). Phemet® ofrece una resolución lateral líder en la industria y capacidad de proceso casi en tiempo real, lo que reduce significativamente los tiempos de producción y aumenta la eficiencia de la cadena de suministro.

“La capacidad de Phemet® de recopilar más de 16 millones de puntos de datos con resolución subnanométrica permite a los fabricantes de semiconductores reducir el desperdicio de energía durante la producción”, explica José Manuel Rodríguez Ramos. “Ya adoptado por los principales fabricantes de semiconductores, Phemet® está en camino hacia su completa automatización y despliegue en los próximos meses”.

El Ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha elogiado a Wooptix como una “historia de éxito”: “Desde el aumento de la inversión en investigación, y su transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa, hasta la estructuración territorial de las inversiones gubernamentales, orientadas a los sectores económicos del futuro”, explicó.

Con una presencia internacional en Europa, Estados Unidos y Asia, y con sede en España, Wooptix está posicionada para un crecimiento global. La nueva financiación acelerará el desarrollo de productos, expandirá el alcance internacional y escalará el equipo de la empresa para satisfacer la creciente demanda de la industria.

Wooptix es líder en metrología de semiconductores mediante el uso de imágenes de fase de onda, una técnica derivada de la investigación en óptica adaptativa para astronomía. Con un equipo multidisciplinario y un producto insignia, Phemet®, Wooptix está revolucionando la metrología de semiconductores con la mayor resolución lateral y la técnica de medición más rápida para mediciones en línea en fábricas. Las oficinas de Wooptix están en Tenerife (España), Madrid (España) y San Francisco (EE.UU.).

