¿Cuántos eventos de 888poker LIVE sucederán en el 2025?

Los eventos 888poker LIVE son una verdadera sensación en la escena global del póker. Estos torneos combinan destreza y estrategia para crear el escenario perfecto de competencia, tanto para aficionados como para expertos.

Para este 2025, los organizadores del evento tienen planeadas varias fechas especiales, con España y Reino Unido como los escenarios elegidos para esta ocasión.

Se prevén al menos cinco torneos, comenzando por la vibrante ciudad de Madrid. En esta ocasión el torneo de 888poker LIVE lleva todas las expectativas al alza y promete romper esquemas, así como lo ha hecho en todos los años anteriores.

Número de eventos programados para este año

El circuito LIVE de 888poker en 2025 promete capturar la atención de la comunidad del poker con un total de 5 emocionantes eventos. Además del sello de calidad 888, este evento promete ser el evento anual más destacado para todos los que buscan y disfrutan jugar al poker.

El calendario comenzará en España, en el Gran Vía Casino en Madrid, donde se disputara la primera etapa de los torneos del 12 al 19 de enero. Posteriormente, le seguirán las ciudades de Glasgow, en Escocia, y Barcelona, nuevamente en España, donde se jugaran la segunda y tercera etapa del circuito.

Para la cuarta etapa se presenta un escenario ideal en la ciudad de Londres, donde se disputarán los juegos entre el 4 al 14 de septiembre. En esta ocasión, el escenario será el Victoria Grosvenor Casino, un lugar recientemente renovado, conocido también como “El Vic”.

Ahora, para cerrar con broche de oro, se tiene reservado un secreto especial para la última fecha. Todavía no se conocen el lugar y las fechas de la parada, pero 888poker promete dar un espectáculo inolvidable.

Cómo participar gratuitamente

No es necesario pagar una entrada plana para participar en el circuito de 888poker LIVE de 2025. La casa de apuestas ofrece la oportunidad de entrar en el evento mediante un torneo clasificatorio llamado “Ultimate Passport Tournament”.

Este torneo se celebrará antes de cada una de las paradas del 888poker LIVE, y, otorga en cada ocasión, al menos dos pasaportes completos por valor de $2,200 para participar en el torneo principal.

Pero, las oportunidades no paran allí. Es posible obtener una oportunidad para participar gratuitamente en los torneos de “Ultimate Passport Tournament”. Lo anterior, al completar una serie de desafíos relacionados con el mundo del póker.

De acuerdo con el operador 888poker, algunos de los desafíos que se deberán completar incluyen:

- Jugar 25 torneos con entrada de al menos $1 - Ganar 125 manos en juegos de cash - Ganar 20 juegos BLAST con entrada de al menos $1

Premios en juego

Aunque todavía no se confirman todas las recompensas disponibles para 2025, se anticipan algunos premios sustanciosos al tratarse del circuito de 888poker LIVE.

Los premios en efectivos suelen superar fácilmente las cifras de los miles de dólares, con algunos reconocimientos no solo para el primer lugar, sino también para otros participantes.

Además, los jugadores pueden recibir otros beneficios, esto de acuerdo con las reglas del ranking global de 888poker.

¿Qué es y cómo jugar al póker?

Si todavía no conoce cómo jugar al póker, la buena noticia es que es un juego fácil de aprender. En pocas palabras, el objetivo principal del juego es formar la mejor mano de cartas sobre la mesa, para así lograr superar a los rivales y llevarse el bote, el cual puede ser dinero o fichas. Sin embargo, también es posible jugar simplemente por diversión.

Para jugar al póker, cada jugador recibe al inicio de la partida 2 cartas privadas. Luego, se reparten cartas comunitarias sobre la mesa, las cuales cualquier usuario puede utilizar para crear mejores manos.

El juego se desarrolla en rondas de apuestas, iniciando con el reparto inicial, seguido de las cartas comunitarias: el "flop" (tres cartas comunitarias), el "turn" (cuarta carta comunitaria) y el "river" (quinta y última carta comunitaria).

El éxito en el póker no solo depende de la calidad de las cartas, sino también de nuestra capacidad para leer los oponentes, manejar el riesgo, forzar errores, y jugar con la probabilidad.

El dominio de las habilidades en el póker requiere de años de experiencia. No obstante, nunca es tarde para iniciar y cualquier edad es idónea para aprender a jugar.

En 2025, el circuito 888poker LIVE presenta un calendario emocionante con eventos únicos preparados en algunas de las ciudades más icónicas de España y Reino Unido.

Todos los interesados en participar en estos eventos pueden asegurar su entrada a través de los diferentes torneos satélites organizados por 888poker, e incluso, es posible acceder de manera completamente gratuita. Esto último mediante los torneos de “Ultimate Passport Tournament”.