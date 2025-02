Indagadores desde pequeños; El aprendizaje basado en la curiosidad en el PEP

Los niños nacen con una curiosidad innata. Desde que son pequeños, exploran el mundo con preguntas constantes, investigan su entorno y buscan entender todo lo que les rodea. Sin embargo, a medida que crecen, esta chispa inquisitiva puede apagarse si no se estimula de manera adecuada.

La clave para evitarlo está en el método de enseñanza. Si la educación se basa en la simple memorización, los niños pueden perder el interés por aprender. Por el contrario, cuando el aprendizaje se fundamenta en la exploración y el descubrimiento, los alumnos se convierten en protagonistas activos de su conocimiento.

La indagación como motor del aprendizaje en el PEP El Programa de la Escuela Primaria (PEP) del IB (Bachillerato Internacional), está diseñado para potenciar esta curiosidad natural en los niños desde Educación Infantil. A través de unidades de indagación, los estudiantes exploran temas que despiertan su interés y aprenden a formular preguntas, investigar y encontrar respuestas por sí mismos.

Según Gema Grañeda, coordinadora del PEP en el Colegio Internacional Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón (Madrid), "la indagación es el eje central de nuestro modelo de enseñanza. No buscamos que los niños memoricen conceptos, sino que comprendan el porqué de las cosas y desarrollen un pensamiento crítico desde pequeños".

Este enfoque permite que los alumnos que desde edades tempranas:

·Desarrollen habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.

·Sean más autónomos en su aprendizaje.

·Aprendan a trabajar en equipo y a comunicar sus ideas de manera efectiva.

·Conecten sus aprendizajes con situaciones de la vida real.

Estrategias para fomentar la curiosidad en el aula En el Colegio Internacional Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón (Madrid), el aprendizaje basado en la indagación se lleva a cabo mediante diversas estrategias:

·Investigaciones y exposiciones: Los alumnos investigan temas de interés y presentan sus hallazgos a través de exposiciones o creaciones propias. Ejemplo de ello es el Proyecto Personal que los alumnos de cursos superiores realizan dentro del IB.

·Experimentación directa: Se fomenta el descubrimiento mediante experimentos prácticos y manipulación de materiales.

·Uso de tecnología: Se emplean herramientas digitales interactivas para facilitar la exploración y el acceso a información relevante.

·Preguntas abiertas: En lugar de proporcionar respuestas directas, los docentes animan a los alumnos a cuestionarse y reflexionar sobre diferentes soluciones posibles.

El papel de los padres en el aprendizaje basado en la indagación El entorno familiar también juega un papel clave en la promoción de la curiosidad desde la etapa de Educación Infantil. Desde el Colegio Internacional Casvi Villaviciosa se recomienda a los padres:

·Fomentar la lectura y el debate sobre temas de interés de sus hijos.

·Animar a los niños a formular preguntas y ayudarlos a investigar respuestas juntos.

·Proporcionar materiales y experiencias variadas que despierten su interés (visitas a museos, experimentos en casa, juegos de construcción, etc.).

Colegio Internacional Eurocolegio Casvi: Un modelo de indagación en acción En Casvi Villaviciosa, la metodología del IB se aplica desde edades tempranas, permitiendo que los alumnos crezcan como pensadores críticos y ciudadanos globales. "Nuestro objetivo es que cada estudiante desarrolle su curiosidad al máximo, porque sabemos que es la clave para un aprendizaje significativo y duradero", destaca Ana de la Calle, coordinadora de la etapa de Educación Infantil.

En definitiva, un modelo educativo el del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi avalado a nivel Internacional. Este centro escolar madrileño ha sido reconocido como uno de los 100 mejores colegios IB de Europa, un logro que refleja su compromiso con la excelencia educativa y la innovación en el aprendizaje.