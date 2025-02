​Lares Studio by Catalina Berrocoso Perello: la pasión por la belleza hecha profesión en Madrid

“La belleza no se trata de modas, sino de resaltar lo mejor de cada persona.”



Con esta filosofía, Catalina Berrocoso Perello ha construido una carrera que la ha convertido en una referencia en micropigmentación y formación profesional en España. A través de Lares Studio, su exclusivo centro de estética en Madrid, Catalina ofrece tratamientos personalizados que combinan arte, precisión y un profundo conocimiento de la armonía facial.

Un enfoque personalizado en belleza

En un sector tan competitivo, marcar la diferencia implica más que dominar técnicas: se trata de entender qué es lo que realmente favorece a cada persona. En Lares Studio, ubicado en Calle Isla de Oza 68, Madrid, cada tratamiento es diseñado para realzar la belleza natural del cliente, siempre con un enfoque personalizado.

“Nos centramos en realzar la belleza natural de cada clienta, no en seguir modas. Estudiamos las medidas del rostro y aplicamos técnicas que realmente favorezcan a cada persona”, explica Catalina.



Este compromiso con la naturalidad y el detalle ha hecho que muchas clientas confíen en su trabajo.

“He ido esta semana para hacerme microblading. No estaba totalmente convencida, me daba miedo que no quedaran naturales y que después me viera muy rara. Cata me explicó todo antes, me hizo el diseño previo y me trasmitió confianza, ¡es un encanto! Recomiendo, yo volveré.” — Raquel V.

Cada tratamiento en Lares Studio se realiza con productos de alta gama y técnicas avanzadas, garantizando resultados que se adaptan a la estructura facial y las preferencias de cada persona.

Un camino de esfuerzo y excelencia profesional

Desde pequeña, Catalina supo que su futuro estaría ligado al mundo de la belleza. Su amor por el maquillaje la llevó a formarse en Miami, Estados Unidos, donde obtuvo su licencia de esteticista, una certificación que la avala como profesional en el sector.

Fue en Miami donde descubrió el microblading, una técnica innovadora en aquel entonces.

“Me enamoré de la técnica, de su naturalidad y de cómo podía transformar la autoestima de las personas”, recuerda Catalina.



Con el objetivo de perfeccionarse, viajó por diferentes países para aprender de los mejores. Finalmente, decidió establecerse en Madrid, donde comenzó su camino desde cero.

“Empecé en una cabina, trabajando con esfuerzo y dedicación hasta que, después de cinco años en la ciudad, logré abrir mi propio centro”, cuenta.

Este esfuerzo ha sido reconocido por sus clientas, quienes destacan su profesionalismo y la seguridad que brinda en cada procedimiento.

“Estuve ayer haciéndome microblading y estuve súper a gusto desde el momento en que entré por la puerta. Explica el proceso, el diseño y el resultado me gustó, a pesar de mis miedos. ¡Muchas gracias!” — Silvi X.

Tratamientos de alta calidad para resultados impecables

En Lares Studio, la especialidad es la micropigmentación de cejas y labios, pero también se ofrecen otros tratamientos que complementan la belleza natural:

Micropigmentación capilar Lifting de pestañas Laminación y tinte de cejas Tratamientos faciales y corporales



Cada procedimiento es 100% personalizado y realizado con precisión, garantizando resultados que realzan la belleza de forma sutil y natural.



Una academia de formación reconocida internacionalmente

Más allá de ofrecer tratamientos de belleza, Lares Studio se ha convertido en un centro de formación de referencia en el sector de la micropigmentación y las técnicas de embellecimiento facial.

Los cursos impartidos abarcan micropigmentación, extensiones de pestañas, laminación y tinte de cejas, y están diseñados tanto para principiantes como para profesionales que desean perfeccionar sus habilidades.

Lo que diferencia la formación de Catalina es su enfoque personalizado y su compromiso con cada alumna.

“No se trata solo de enseñar una técnica y ya. Hacemos un seguimiento personalizado hasta que cada alumna se convierta en una profesional excelente”, destaca Catalina.

Las alumnas valoran no solo el conocimiento que reciben, sino también la calidad del ambiente de aprendizaje y la dedicación de la instructora.

“Increíble. He realizado allí el curso de microblading y micropigmentación de labios y cejas, y estuvo genial. El local es súper agradable, acogedor y confortable.

Catalina es un amor de persona, muy amable, detallista, perfeccionista y enseña con mucha dedicación y paciencia. Ha sido una grata experiencia. ¡Sin duda repetiría!” — Maoly G.

Además, los cursos de Lares Studio trascienden las fronteras de Madrid, con formaciones que han llegado a ciudades como Miami, Buenos Aires, Caracas, Málaga, Alicante, Valencia y muchas más.



Belleza, confianza y transformación

Más allá de los resultados estéticos, lo que realmente motiva a Catalina Berrocoso Perello es el impacto positivo que su trabajo tiene en la vida de las personas.

“Me da una gran satisfacción ver cómo un pequeño cambio puede aumentar la autoestima de una persona. No se trata solo de estética, sino de confianza y seguridad”, afirma.

Con un enfoque que prioriza la calidad, la personalización y la formación continua, Lares Studio by Catalina Berrocoso Perello sigue posicionándose como uno de los centros de referencia en micropigmentación y formación en Madrid.

Si buscas un cambio de imagen natural o deseas formarte con los mejores, Lares Studio es el lugar ideal para ti.

📍 Lares Studio - Calle Isla de Oza 68, Madrid 📲 Síguenos en Instagram para ver nuestro trabajo → @lares.studio