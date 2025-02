Loar anuncia un acuerdo de venta para adquirir LMB Fans & Motors

Además registra resultados preliminares del cuarto trimestre y de todo el año 2024 Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) («Loar», «nosotros», «nuestro» y «la empresa»), ha anunciado hoy que ha suscrito una opción de venta para adquirir el 100% de las acciones de LMB Fans & Motors («LMB») por 365 millones de euros más la asunción de la deuda neta, pagaderos en efectivo al cierre. La empresa también anuncia una selección de resultados financieros preliminares, no auditados, del cuarto trimestre y de todo el año 2024, así como un comunicado de resultados asociado y una convocatoria el 31 de marzo de 2025.

Adquisición de LMB

Fundada hace más de 60 años, LMB es una empresa especializada a escala mundial en el diseño y la producción de ventiladores y motores personalizados de alto rendimiento. Aprovechando sus muchas décadas de experiencia y diseños patentados, LMB ofrece al mercado más de 2000 ventiladores, sopladores, motores y máquinas rotativas especializadas. Los ventiladores y motores sin escobillas de LMB se encuentran en multitud de plataformas aeroespaciales y de defensa. LMB emplea a más de 75 personas en todo el mundo, incluidos los de su sede y planta de fabricación en Malemort sur Corrèze, Francia.

"Estamos encantados con la oportunidad de que LMB se una a la familia de empresas Loar", declaró Dirkson Charles, consejero delegado y copresidente ejecutivo del consejo de administración de Loar. "Con prácticamente todos sus ingresos derivados de diseños propios y dinámicas de nicho de mercado, LMB encaja bien en nuestros criterios estratégicos de adquisición".

La opción de venta concede a Loar un periodo de exclusividad para firmar, sujeto a la finalización de la consulta con el comité social y económico de LMB, los documentos definitivos. Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2025, poco después de recibir las aprobaciones reglamentarias necesarias, y está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La adquisición se financiará mediante préstamos adicionales en virtud del acuerdo de crédito existente de Loar y efectivo disponible.

Resultados preliminares del cuarto trimestre y de todo el año 2024

"Me complace anunciar que esperamos cerrar el año con unos resultados récord tanto en la línea superior como en la inferior", declaró Dirkson Charles, consejero delegado y copresidente ejecutivo de Loar. "No podríamos estar más satisfechos con el rendimiento del grupo en 2024 y esperamos compartir una actualización completa con todos nuestros socios el 31 de marzo, tras la finalización de nuestra auditoría normal de fin de año".

Preliminar Cuarto trimestre 2024

Ventas netas de entre 108,1 y 110,1 millones de dólares, frente a los 86,4 millones del trimestre anterior.

Ingresos netos de entre 2,7 y 3,3 millones de dólares, frente a las pérdidas netas de 600.000 dólares del trimestre anterior.

Margen de ingresos netos de aproximadamente el 2,5% al 3,0%, frente a un margen de pérdidas netas del 0,7% en el trimestre del año anterior.

EBITDA ajustado de entre 39,0 y 39,8 millones de dólares, frente a los 29,3 millones del trimestre anterior.

Se espera que el margen EBITDA ajustado sea de aproximadamente el 36,2%, frente al 33,8% del trimestre anterior. Preliminar Año Completo 2024

Ventas netas de entre 400,5 y 402,5 millones de dólares, frente a los 317,5 millones del año anterior.

Ingresos netos de entre 21,2 y 21,8 millones de dólares, frente a una pérdida neta de 4,6 millones de dólares el año anterior.

Margen de beneficios netos de entre el 5,3% y el 5,4%, frente a un margen de pérdidas netas del 1,5% el año anterior.

EBITDA ajustado de entre 145,2 y 146,0 millones de dólares, frente a los 112,7 millones del año anterior.

Se espera que el margen EBITDA ajustado sea de aproximadamente el 36,3%, frente al 35,5% del año anterior. Perspectivas revisadas para todo el año 2025

"Dada la visibilidad proporcionada por nuestra cartera de pedidos, estamos reafirmando nuestras previsiones de ingresos brutos y EBITDA ajustado para 2025, así como actualizando las previsiones por el impacto de la oferta secundaria completada en diciembre de 2024", declaró Glenn D'Alessandro, Tesorero y Director Financiero de Loar.

Ventas netas: entre 470 y 480 millones de dólares.

Ingresos netos: entre 55 y 60 millones de dólares, frente a entre 33 y 37 millones.

Margen de ingresos netos: aproximadamente un 12%, frente a un 7% aproximadamente.

EBITDA ajustado: entre 176 y 180 millones de dólares

Beneficio diluido por acción: entre 0,57 y 0,62 dólares, frente a entre 0,35 y 0,40 dólares.

Beneficio por acción ajustado: entre 0,67 y 0,72 dólares, frente a entre 0,45 y 0,50 dólares.

Margen EBITDA ajustado - aproximadamente 37,5%.

Gastos por intereses: aproximadamente 28 millones de dólares, frente a unos 60 millones.

Hipótesis de mercado: las perspectivas para todo el año se basan en las siguientes hipótesis: Crecimiento de los OEM de aviones comerciales, de negocios y de aviación general de un solo dígito. Crecimiento del mercado posventa de aviones comerciales, de negocios y de aviación general de un dígito alto Crecimiento de la defensa de dos dígitos altos

*Las perspectivas revisadas para 2025 no incluyen el impacto de la adquisición de LMB.

Conferencia telefónica

Se celebrará una conferencia telefónica a las 10:30 a.m., hora del Este, el 31 de marzo de 2025. Para participar telefónicamente en la conferencia, marque el +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Los participantes internacionales pueden encontrar una lista de números gratuitos aquí. También estará disponible una retransmisión de audio en directo por Internet en el siguiente enlace, así como a través de la sección de inversores del sitio web de Loar Holdings; https://ir.loargroup.com.

La retransmisión se archivará y se podrá volver a ver más tarde.