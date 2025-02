Profesionales del sector de los eventos alertan sobre el aumento de la competencia desleal

El sector de los eventos constituye un pilar fundamental en la economía, proporcionando servicios para celebraciones privadas, actos corporativos y eventos institucionales. La creciente demanda ha impulsado la profesionalización del sector, donde empresas especializadas garantizan calidad y cumplimiento normativo.

No obstante, en los últimos años, la competencia desleal ha aumentado significativamente, afectando a profesionales y empresas que operan dentro de la legalidad. Esta situación genera desigualdades en la prestación de servicios y supone un perjuicio tanto para los clientes como para los propios proveedores.

En este contexto, Sonoriza Eventos, empresa dedicada a la organización y producción de eventos en Madrid, Toledo, Segovia y Ávila, destaca la importancia de contratar profesionales que cumplan con todas las obligaciones legales, ofreciendo un servicio integral de sonido, iluminación, audiovisuales y DJ.

El impacto de la competencia desleal en el sector de los eventos Desde Sonoriza Eventos destacan el crecimiento de la competencia desleal en el sector de los eventos, con la aparición de ciertos proveedores no registrados que operan sin alta y sin facturación ni declaración de impuestos. La facilidad para adquirir equipos de sonido e iluminación ha favorecido la proliferación de estos servicios irregulares, generando una desventaja para los profesionales y empresas que cumplen con la normativa vigente.

Esta situación afecta la sostenibilidad del sector y dificulta la consolidación de un mercado basado en la calidad y la legalidad. Además de perjudicar a los proveedores regulados, esta problemática puede suponer un riesgo para los clientes. La falta de respaldo legal y la ausencia de garantías en los servicios contratados pueden derivar en problemas técnicos, falta de responsabilidad en la ejecución de los eventos y una calidad inferior en la prestación del servicio.

Ante esta realidad, algunos espacios de eventos (incluido Sonoriza Eventos) han comenzado a exigir que los proveedores externos acrediten su alta en la Seguridad Social y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No obstante, esta práctica aún no está generalizada y su aplicación depende de cada establecimiento, lo que evidencia la necesidad de una mayor concienciación sobre la importancia de contratar profesionales regulados.

La importancia de contratar profesionales regulados Optar por empresas especializadas y legalmente constituidas permite garantizar la calidad del servicio y la seguridad en el desarrollo de cualquier evento. Sonoriza Eventos ofrece servicios de sonido, iluminación, técnicos y DJs profesionales para bodas, celebraciones y eventos empresariales, asegurando el cumplimiento normativo y la profesionalidad en cada proyecto.

La contratación de profesionales registrados no solo protege a los clientes, sino que contribuye a la estabilidad del sector y a la consolidación de un mercado basado en la legalidad y la calidad del servicio. La creciente concienciación sobre este aspecto y la exigencia de regulaciones más estrictas por parte de los organizadores y espacios de eventos resultan fundamentales para frenar el avance de la competencia desleal.