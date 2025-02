​Maxus ha lanzado dos nuevas opciones que refuerzan su presencia en nuestro mercado: el T60 MAX y la furgoneta Deliver 7

Consciente de esta demanda, Maxus ha lanzado recientemente dos nuevas opciones que refuerzan su presencia en nuestro mercado: el T60 MAX, un robusto pickup diseñado para trabajos exigentes y terrenos difíciles con un motor diésel de inyección directa de 158 kW (215 CV), tracción total, una transmisión automática de 8 velocidades y una carga útil de más de una tonelada, que con remolque y freno puede añadir 3.500 kg adicionales; y la furgoneta Deliver 7 que equipa un potente motor 2.0 turbodiésel de 108,5 kW (150 CV), tracción delantera, caja de cambios manual de seis velocidades y una masa máxima autorizada de 3.500 kg (5.200 kg con remolque), ideal para recorridos de media y larga distancia con cargamento pesado. Es importante destacar que ambos modelos son totalmente compatibles con el combustible HVO-diésel que cumple con los requisitos de la norma EN 15940:2023.



Sin embargo, la preservación del medioambiente y la creciente regulación en las ciudades hacen imprescindible una oferta de vehículos 100% eléctricos. Por ello, Maxus complementa su oferta comercial con una amplia gama de vehículos completamente eléctricos que incluye furgonetas de diferentes tamaños, pickups e incluso camiones, todos ellos pensados especialmente para la logística de última milla. Estos modelos no solo eliminan las emisiones de CO2, sino que también reducen el ruido en las ciudades, ofrecen un menor coste de mantenimiento y pueden acceder sin restricciones a zonas de bajas emisiones.



Apostar por la sostenibilidad no significa renunciar a la diversidad de opciones. Cada tipo de motorización tiene su propio espacio en el mercado y responde a necesidades concretas. Mientras que el diésel sigue siendo la mejor elección para recorridos largos y transportes de gran capacidad, la electrificación es la clave para optimizar la movilidad urbana y reducir la huella ambiental.

Por último, y con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, Maxus inaugura un nuevo concesionario en la zona norte de Madrid de la mano de Comercial Savher ubicado en Alcalá de Henares que cuenta con una moderna y luminosa instalación para la venta y la posventa cuya superficie total es de 1.400 m2. Esta apertura permitirá equilibrar la cobertura en la Comunidad Autónoma, complementando al concesionario ya existente en la zona sur, en Leganés, perteneciente al grupo Seligrat garantizando una distribución equitativa del 50/50 en el territorio.



Maxus y Astara

Maxus es una de las marcas pertenecientes a SAIC Motor Corporation Limited, el mayor fabricante de automóviles chino y séptimo mundial. El origen de Maxus es Leyland DAF Vans, fabricante británico que data de 1896 y que fue adquirido por SAIC en 2010 y posteriormente cambió de nombre comercial.

Es la primera marca china en el segmento de comerciales eléctricos y su previsión es contar con más de 20 modelos electrificados para el año 2025. Maxus se distribuye en España de la mano de Astara.



Astara es una compañía líder en movilidad (the Open Mobility Company) con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

La frase del diseñador y constructor Colin Chapman: "Más potencia te hace más rápido en las rectas, menos peso te hace más rápido en todos los sitios”.