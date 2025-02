KIA EV4 encarna la filosofía de diseño «Opposites United», que combina líneas nítidas con detalles técnicos atrevidos

Kia Corporation ha presentado el EV4. Muestra la versión sedán y hatchback (con portón trasero), antes del segundo Kia EV Day de la marca, que se celebrará en Tarragona, España. El EV4 se ha desarrollado para realzar el atractivo de la oferta de vehículos eléctricos de Kia y se dirige a un amplio sector demográfico. Presenta un diseño moderno y tecnologías avanzadas, que conectan con los clientes motivados por su estilo de vida y con afán por explorar.



«El Kia EV4 es un claro reflejo de nuestro compromiso de replantearnos la movilidad y ampliar los límites de lo que el diseño puede lograr. Al ofrecer variantes sedán y hatchback, brindamos a nuestros clientes la experiencia única de modernidad y funcionalidad que define a la familia EV de Kia, de una manera que se adapta a sus variados estilos de vida y necesidades», ha declarado Karim Habib, Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Diseño de Kia.

La carrocería sedán del EV4, que ofrece una nueva visión de este tipo de vehículo, presenta un frontal elegante y bajo, así como una silueta alargada. El EV4 con portón trasero es un vehículo ágil, versátil y polivalente. Distintivo y limpio, está diseñado para destacar en cualquier entorno.



¿Qué define el diseño del Kia EV4?

Arraigado en la filosofía de diseño «Opposites United» de Kia, el EV4 representa la armonía lograda a través de contrastes, de una manera nunca antes vista en el segmento de los compactos. Este espíritu se pone de manifiesto en los perfiles dinámicos del vehículo, que armonizan líneas nítidas y distintivas con detalles técnicos atrevidos.

El EV4 ilustra el proyecto de Kia para la próxima generación de sedanes eléctricos a través de su innovadora silueta, que presenta una nueva propuesta en un mercado de vehículos eléctricos estandarizado.

Cada elemento del diseño del EV4 habla de un carácter con visión de futuro. Encarna una actitud de libertad y exploración que atrae a conductores que buscan innovación y versatilidad. Tanto en el EV4 sedán como en el hatchback, el enfoque de diseño único de Kia garantiza que ambas versiones encajen por igual en las vías urbanas o en las largas travesías por el continente.



¿Qué características de diseño exterior distinguen al Kia EV4 berlina?

El llamativo diseño frontal del sedán EV4 y del hatchback EV4 presenta el innovador EV Tiger Face de Kia, complementado por un grupo óptico vertical y la icónica iluminación Star Map de la marca. Esta combinación dinámica acentúa la presencia ancha y deportiva del vehículo, al tiempo que subraya su carácter refinado y vanguardista.

La berlina EV4 replantea esta categoría con una silueta elegante y aerodinámica, desde una línea de capó baja que fluye hacia atrás hasta un diseño de cola larga. Un deflector en el techo, exclusivo del EV4, acentúa la estética premium del vehículo, mientras que las llantas mecanizadas de 19 pulgadas con intrincados patrones técnicos de rayas resaltan el espíritu de diseño «Opposites United» de Kia.

Desde la parte trasera, el EV4 berlina continúa este enfoque con un distintivo deflector trasero de dos piezas que, en combinación con las unidades de luz verticales, resalta la presencia imponente y el espíritu pionero del vehículo. El diseño limpio del paragolpes, enfatizado por un patrón técnico en la unión con el portón trasero, subraya la atención de Kia por los detalles y el diseño avanzado.



¿Qué características de diseño exterior caracterizan al Kia EV4 hatchback?

El EV4 hatchback tiene un aspecto sólido y contemporáneo, definido por sus pilares C verticales negros en contraste y sus líneas nítidamente ejecutadas. Las marcadas aletas y las llantas mecanizadas de 19 pulgadas añaden fuerza visual y una sensación de energía dinámica, mientras que los patrones geométricos aplicados a las secciones inferiores de la carrocería enfatizan su naturaleza innovadora.

La silueta trasera del EV4 hatchback refleja las fuertes proporciones de la versión sedán, al tiempo que añade su propio carácter único. Las líneas marcadamente esculpidas, los amplios pilotos traseros y la luneta inclinada crean un aspecto limpio y robusto. El atrevido embellecedor vertical del pilar C proporciona un elemento visual de contraste, que enfatiza las proporciones del vehículo y su identidad de diseño.

¿Qué características de diseño exterior caracterizan al Kia EV4 GT-Line?

El EV4 GT-Line presenta elementos de diseño exclusivos, además del innovador modelo base, creando un carácter más dinámico. Los paragolpes delantero y trasero en forma de ala proporcionan una impresión más fuerte y elegante, mientras que las llantas de 19 pulgadas con motivo triangular realzan el aspecto futurista y deportivo del vehículo.

La frase célebre Juan Manuel Fangio, uno de los más grandes pilotos: “No me preocupa manejar a toda velocidad en la pista de carreras, lo que realmente me preocupa es manejar por la carretera, y que algún loco que se crea Juan Manuel Fangio me rebase”.