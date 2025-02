Eric Vanden Berghe abogado penalista; 'Las indemnizaciones a aquellos absueltos tras permanecer en prisión preventiva indebida son preocupantes'

Eric Vanden Berghe es un reconocido abogado penalista y director de VB Abogados, un despacho con una trayectoria consolidada que, en 2025, celebrará su 45.º aniversario. A lo largo de estas más de cuatro décadas, el despacho se ha destacado por su firme compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y su especialización en derecho penal, convirtiéndose en un referente en la Costa del Sol y a nivel nacional.

¿Considera que las indemnizaciones a personas que han pasado tiempo en prisión provisional y han resultado absueltas son justas?

En absoluto. Las cuantías que se reconocen son irrisorias y no compensan ni de lejos el daño causado. Son personas que han visto truncadas sus vidas, han perdido oportunidades laborales, han sido estigmatizadas socialmente y, en muchos casos, han visto afectadas sus relaciones personales y su salud mental. La justicia, al privar de libertad a un inocente, tiene la obligación de reparar integralmente ese daño, algo que actualmente no ocurre.

¿Cuáles son los principales obstáculos para que estas indemnizaciones sean realmente justas?

El primer problema es el marco legal restrictivo. Tras la reforma de 2019, solo se indemniza si se demuestra que la prisión preventiva fue injusta, lo que genera un callejón sin salida: si alguien es absuelto por falta de pruebas, se asume que la prisión fue "justificada" y no se le compensa. Además, las cantidades establecidas son arbitrarias y muy por debajo de los estándares europeos.

En países como Francia o Alemania, las compensaciones son mucho mayores. ¿Por qué en España seguimos tan atrasados en este aspecto?

Hay una falta de voluntad política para reconocer el error judicial y sus consecuencias. En otros países, la indemnización por cada día en prisión es significativamente mayor, mientras que en España apenas se reconoce un déficit testimonial. Además, el sistema judicial español a menudo prioriza proteger su propia imagen antes que asumir errores y compensar a las víctimas de fallos judiciales.

Hablando de carencias en la justicia, la digitalización del sistema judicial español sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cómo afecta esto al ejercicio de la abogacía?

La digitalización es fundamental para agilizar la justicia, pero en España seguimos teniendo un sistema fragmentado y obsoleto. La falta de interoperabilidad entre juzgados, la rigidez en los sistemas de presentación de escritos y la ausencia de una plataforma única ralentizan los procesos. Una justicia lenta es una justicia ineficaz y, en muchos casos, injusta.

¿Cree que la digitalización podría solucionar también el problema de la lentitud judicial?

Es una parte de la solución, pero no la única. Se necesitan más medios materiales y humanos, mayor especialización y una reforma procesal que agilice los tiempos. No sirve de nada digitalizar si seguimos con estructuras anticuadas y una carga de trabajo inasumible para jueces y fiscales.

En 2025, VB Abogados cumplirá 45 años. ¿Cómo afrontan este aniversario y cuál es su visión para el futuro?

Este logro reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la excelencia jurídica. De cara al futuro, la firma continuará apostando por la especialización, la innovación en el ejercicio de la abogacía y el crecimiento internacional. Su objetivo es seguir siendo un referente en derecho penal y en la defensa de las personas que más lo necesitan.