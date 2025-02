Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, un coche que se adapta a cualquier necesidad de conducción o tarea profesional

Unas semanas después de su debut internacional en el Salón del Automóvil de Bruselas 2025, el nuevo Junior Ibrida Q4 vuelve a ser el centro de atención con la apertura de los pedidos en todos los concesionarios Alfa Romeo de España y en el sitio web oficial, www.alfaromeo.es.



Con una variante de tracción total Q4 con gestión automatizada de los ejes de tracción trasera, Junior ofrece a sus clientes la oferta más amplia del segmento con libre elección entre motores Full-Electric o Híbridos y diferentes versiones: Junior para disfrutar de la deportividad en el día a día, prestaciones extremas con Junior Veloce, o tracción total para una conducción segura y de altas prestaciones en todas las condiciones, especialmente cuando hay poca adherencia. Al fin y al cabo, la tracción total es un factor esencial para una marca Premium como Alfa Romeo, y el Q4 tiene una forma inteligente de proporcionarla, utilizando el sistema Power Looping Technology para asegurarse de que funciona incluso con poca batería.



Secretos del sistema híbrido para satisfacer a una diversa gama de clientes

Equipado con un sistema híbrido de 48 V, combina un motor turboalimentado de 1,2 litros con 136 CV y dos motores eléctricos de 21 kW. En detalle, el sistema híbrido del Junior Q4 cuenta con dos motores eléctricos: uno situado en el eje delantero, integrado en la transmisión automática de doble embrague y 6 velocidades; el segundo montado en el eje trasero, que garantiza la tracción sin una conexión física entre los dos ejes. Esta configuración permite una distribución óptima del par y proporciona una tracción excelente en todas las condiciones de conducción.

El motor trasero está equipado con una caja de cambios que eleva el par hasta 1900 Nm en las ruedas traseras, garantizando la máxima tracción y estabilidad. Esto no sólo garantiza un alto rendimiento, sino que también proporciona una experiencia de conducción cómoda y segura en cualquier situación, haciendo que el Junior Ibrida Q4 sea ideal para enfrentarse incluso a las carreteras más difíciles y a las condiciones climatológicas más adversas. Diseñada para ofrecer una conducción segura y de alto rendimiento en todas las condiciones, la nueva versión es perfecta para una clientela diversa: desde los entusiastas de los deportes de invierno y verano hasta los amantes de la tracción a las cuatro ruedas. También satisface las necesidades de quienes desean la máxima versatilidad, para poder afrontar con total seguridad tanto los recorridos urbanos con agilidad como los desvíos por terrenos menos cómodos. Básicamente, el Junior Ibrida Q4 es una elección natural para quienes buscan un coche que se adapte a cualquier necesidad de conducción o tarea profesional, lo que lo convierte en la solución ideal también para flotas y el sector empresarial.



Selector DNA y máximo confort de conducción

El selector Alfa Romeo DNA permite al conductor adaptar las prestaciones del vehículo a las diferentes necesidades de conducción: el modo «Dynamic» ofrece una experiencia de conducción deportiva con la máxima potencia, mientras que el modo «Natural» es ideal para el uso diario. El modo «Q4» está diseñado para condiciones de baja adherencia, garantizando siempre la máxima seguridad y control. El modo «Advanced Efficiency» optimiza el consumo de combustible y ofrece una conducción suave, perfecta para maximizar la eficiencia energética. Por no hablar del hecho de que la Junior Ibrida Q4 está equipada con suspensión trasera independiente MultiLink, diseñada para garantizar el máximo confort en la conducción diaria y mejorar la tracción en todas las condiciones de la carretera. Este avanzado sistema de suspensión proporciona una mayor capacidad para absorber las irregularidades del terreno, garantizando un confort superior para todos los ocupantes y una excelente maniobrabilidad. El sistema Q4 se activa automáticamente en función de las condiciones de adherencia y la inclinación de la carretera, asegurando que la tracción a las cuatro ruedas esté siempre disponible mediante la tecnología Power Looping, para que el coche mantenga la tracción a las cuatro ruedas incluso con poca batería.



Diseño icónico y prestaciones premium

En términos estéticos, los rasgos más destacados del Junior Ibrida Q4 son la nueva reinterpretación del distintivo «Leggenda», los faros Full LED y las llantas de aleación «Petali» de 18 pulgadas. El habitáculo está adornado con elementos exclusivos como el volante de cuero, los asientos Spiga calefactados en vinilo y tela (ajuste eléctrico del asiento del conductor con masaje, y manual de 6 posiciones para el asiento del acompañante), sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas con navegación, sistema de sonido con 6 altavoces, y pedales y umbrales de las puertas en aluminio. La atención al detalle también está garantizada por la elegante y distintiva iluminación interior de 8 colores que marca las salidas de aire, el túnel central y el icónico Telescope. También de serie, conducción autónoma de nivel 2, cámara de visión trasera de 180°, portón trasero eléctrico manos libres y sistema sin llave con tecnología de acceso por proximidad.

La frase de Il Commendatore Enzo Ferrari: "En Alfa Romeo son buena gente. A mí me fue muy bien allí".