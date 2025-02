Sculpting y ZBrush; la formación clave de UArts para artistas 3D multidisciplinarios

El sculpting es una de las técnicas más avanzadas en la industria del arte digital, utilizada en la creación de personajes, criaturas y escenarios para cine, animación y videojuegos. Su evolución ha sido impulsada por herramientas digitales como ZBrush, que permiten esculpir modelos 3D con una precisión extrema.

Esta disciplina ha cobrado gran relevancia en sectores como el entretenimiento, la producción de coleccionables y la impresión 3D, ampliando sus aplicaciones a campos como la escultura escenográfica y la creación de prótesis ergonómicas. En este sentido, Universal Arts School ofrece una formación especializada que dota a los estudiantes de los conocimientos técnicos y artísticos necesarios para destacar en la industria.

Su enfoque, basado en learn by doing (aprender haciendo) facilita que los futuros profesionales se conviertan en artistas y técnicos versátiles, al dominar y aplicar las herramientas esenciales en proyectos prácticos que replican los desafíos reales de la industria.

Formación en sculpting: un camino hacia la industria del entretenimiento El Master en Sculpting Extreme de UArts proporciona a los estudiantes una formación integral en modelado 3D, permitiéndoles adquirir las competencias necesarias para desarrollar personajes y criaturas de alto nivel. Gracias al uso de ZBrush, los alumnos aprenden a trabajar en modo sculpting, aplicando técnicas avanzadas de modelado para lograr resultados profesionales en distintos estilos artísticos, desde personajes realistas hasta creaciones estilizadas para cine y videojuegos.

Este programa se estructura en dos fases. Durante el primer año, los estudiantes profundizan en la anatomía, la simulación de prendas con Marvelous Designer, la topología y el modelado poligonal con Maya y 3ds Max, así como en la texturización con Substance Painter. También desarrollan habilidades en la creación de props e iluminación con Marmoset Toolbag.

En el segundo año, la formación se enfoca en The Studio Production, un espacio donde los alumnos crean reels y portfolios de alto nivel con el objetivo de aplicar a estudios de la industria o desarrollar sus propios proyectos profesionales.

Quienes finalizan esta formación pueden desempeñarse en una amplia variedad de roles dentro de la industria del entretenimiento, incluyendo artista de personajes en tiempo real, artista de criaturas, escultor de miniaturas coleccionables y modelador de utilería. Con la creciente demanda de profesionales especializados en sculpting, el programa de Universal Arts School se posiciona como una vía de acceso directa a los estudios más reconocidos del sector.

Metodología flexible y especialización avanzada Los programas formativos de UArts se adaptan a distintos niveles de especialización y modalidades de estudio. Los estudiantes pueden optar por una ruta de Máster, Doble Máster, Carrera de 4 años o Carrera de 5 años, en modalidad online o presencial.

El uso de ZBrush es una constante a lo largo de la formación, permitiendo a los alumnos dominar una de las herramientas más utilizadas en la industria. Este software ha sido empleado en la producción de títulos icónicos como Avatar, The Lord of the Rings, The Last of Us y Assassin’s Creed, consolidándose como un estándar en la creación de modelos orgánicos y esculturas digitales.

El sculpting ha trascendido su aplicación en el mundo del entretenimiento y se ha integrado en sectores como la impresión 3D, la producción de coleccionables y la escultura para decorados y escenografías. En este marco, la formación ofrecida por Universal Arts School proporciona a los estudiantes una preparación completa para abordar las exigencias del mercado y convertirse en autenticos creadores multidisciplinarios capaces de innovar y desarrollar proyectos de alto nivel.