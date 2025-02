Un Café con Literatos

Por Raquel Viejobueno

La escritura como forma de vida nutre en cada una de las facetas de la vida, hace retroceder a otros tiempos, vislumbrar mundos no conocidos, viajar entre la sintaxis y el verbo, pero, sobre todo, nos hace más humanos, incorpora al palpitar de los tiempos, donde los espacios se desdibujan unos con otros formando personajes, figuras, esencias, ilusiones.

En el año 2009 creé “Un Café con Literatos”, institución literaria con el fin de crear vínculos creativos, narrativos y poéticos con otras culturas, con otras realidades de cualquier parte del mundo, en definitiva, para que la palabra nunca se quede muda. Desde entonces llevamos caminando, cada vez somos más los que nos adentramos en este espacio mágico y creativo. En estos momentos nuestro rincón de “Tejedores de Letras” nos ofrece una variedad de creadores indomables con su pluma, incorregibles por su afán de desear con ímpetu llegar al otro. Otros tantos proyectos nos avalan a lo largo de más de 15 años recorriendo espacios, desarrollando concursos, como el Premio de narrativa breve “Cristina Tomi”, llegando a presentarse más de 500 autores de casi 30 países diferentes. Del mismo modo, el Premio de poesía “Un Café con Literatos” goza del mismo éxito, es así donde se afirmar que el verso está más vivo que nunca.

Un Café con Literatos tiene como objetivo, la palabra, para que nunca decaiga, que se fortalezca con su expresión libre y única. Las publicaciones realizadas, tanto a escritores noveles como aquellos con un recorrido exquisito nos sitúa en un delicioso paisaje. Esta fascinante pluralidad fue la que hizo posible viajar a Cuba en el año 2011 con la X publicación dedicada al “Cuento tradicional”, donde se presentaron cientos de autores con el propósito de optar a la publicación de su cuento tradicional. En el Año 2012, junto con la Embajada de España, volvimos a viajar a La Habana para contribuir con diferentes actos en la XXI edición de la Feria Internacional del Libro dedicada a las culturas de los pueblos del Caribe, con el objetivo de estrechar vínculos y desarrollar proyectos, trazar puentes culturales, plasmarlo todo en la memoria del papel. Ese mismo año volvimos a despegar y el centro cultural de España en Santiago de Chile fue testigo de la entrega de la Primera Edición del Premio de Poesía “Un Café con Literatos”.

Muchos otros proyectos, como “Despertar entre alcobas”, “Deseo”, “Fuga” o el proyecto “Venecias”, hicieron que autores extraordinarios participaran dotando a nuestro espacio de buena literatura partiendo de lo particular a lo colectivo. Autores como Concha Nieto con su poesía Mudo es el tiempo, Francisco Viñuela desde Canadá con su magnífica narrativa Las memorias de Doña Alma Errante o nuestra última publicación, del escritor madrileño Rafael Esteban Solá, sitúa la trama en India con su primera parte de su trilogía Mumbaikar, Tertulia de sabios con monzón de fondo, presentada en Madrid.

Otras tantas publicaciones, otros tantos autores y autoras, avalan la institución. Todas ellas las pueden encontrar en la página web uncafeconliteratos.com, y también en nuestro blog Las Pasiones de la Duquesa https://laspasionesdeladuquesa.blogspot.com/ .

Para llegar hasta aquí y participar en “Un Café con Literatos”, solo hay que visitar la página web oficial uncafeconliteratos.com, donde se podrá encontrar un formulario de contacto y escribir las impresiones y enviar colaboraciones, ya sea en prosa, ensayo o poesía.

Que la palabra no permanezca muda.