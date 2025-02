‘Las mariposas de Lola’; el viaje de una mujer en busca del amor en tiempos de Tinder.

CÍRCULO ROJO - Lidia Fernández Villena debuta en el mundo literario con “Las mariposas de Lola”, una novela que promete arrancar sonrisas y reflexiones a partes iguales. Con un estilo fresco, ágil y un lenguaje cercano, la autora nos sumerge en la historia de Lola, una mujer que, tras su divorcio, decide aventurarse en el mundo de las citas online. Su principal aliada: Tinder.

En esta novela, Fernández Villena explora con ironía y humor las peripecias de su protagonista en la búsqueda del amor verdadero, recorriendo una serie de citas que oscilan entre lo hilarante y lo surrealista. “Las mariposas de Lola” no solo narran experiencias románticas, sino que también es una oda a la resiliencia, al empoderamiento femenino y a la capacidad de reinventarse tras un fracaso sentimental.

"He vivido innumerables citas desde que abrí Tinder tras mi divorcio hace más de seis años y medio", confiesa la autora. "Mis amigas siempre me decían: 'deberías escribir un libro'. Escucharlo tantas veces hizo que finalmente lo escribiera". Así nació esta obra que, más allá de su tono divertido, es un reflejo de las emociones y contradicciones que surgen en la era digital del amor.

El libro está dirigido a un público amplio, especialmente a aquellas personas que, tras una ruptura, sienten que su mundo se derrumba. Las mariposas de Lola les recuerda que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para ser felices, solo hay que atreverse a descubrirlas.

Publicado por Editorial Círculo Rojo, este título se perfila como una lectura amena y reveladora, ideal para quienes buscan entretenimiento con un toque de realidad. La novela ya está disponible en librerías y plataformas digitales.

SINOPSIS

Lola es una enamorada del amor y de las mariposas de los prime ros besos. Tras su divorcio, emerge de las cenizas con más segu ridad y sensualidad que nunca, usando un arma secreta para la búsqueda del hombre de sus sueños: Tinder. Gracias a la aplicación, Lola vivirá una sucesión de citas, aventuras y experiencias que echarán a volar sus mariposas a ratos y, aunque algunas acaben con las alas chamuscadas, no se rinde. Porque no es el destino, sino el camino. No es el amor en sí, sino todo lo que sientes y aprendes cuando llevas el corazón por bandera. Encontrarse, reinventarse y enamorarse. Y hacerlo siempre tantas veces como sea necesario

AUTORA

De padres emigrantes, Lidia nació en Suiza, aunque a los pocos días regresó a España para ser criada bajo el abrigo de sus abuelos. Desde pequeña soñó con ser actriz o profesora, y finalmente las exigencias de la vida la llevaron hasta la pedagogía terapéutica, convirtiéndola en la maestra de educación especial que lleva siendo desde hace más de dos décadas. Optimista, risueña, viajera y sensible, su afición por la música, la lectura y la vida le han impulsado a reflejar el amor más moderno y refrescante en su primera novela, explorando las mieles de la escritura y demostrando que siempre hay nuevas y emocionantes oportunidades si estás abierto a buscarlas.