Bryan Zaragoza: “Es un buen momento para meterle mano al Real Madrid”

Bryan Zaragoza, extremo cedido por el Bayern de Múnich a Osasuna, ha concedido una entrevista exclusiva a Kosner, patrocinador principal del equipo, en la que ha analizado la actualidad del club rojillo y ha hablado sobre sus primeros meses en la disciplina navarra.



Situados actualmente en la novena posición de la tabla, Bryan ha explicado cómo afrontan la visita del Real Madrid, líder de la competición: “Es un muy buen equipo, uno de los mejores. Todos queremos jugar contra ellos y más aquí en nuestro campo, con nuestra gente y nuestra afición. Intentaremos darles una alegría, y si no podemos ganar, intentaremos sumar”.

Pese a estar en lo más alto de la tabla, el conjunto blanco acumula varias bajas en la defensa, lo que hace al malagueño ser optimista de cara a este partido: “Creo que es un buen momento para meterle mano al Real Madrid. Aunque salga uno y entre otro, en el Madrid siempre suelen competir bien. Pero creo que si hay un momento de meterle mano al Real Madrid es ahora”.

Duelo especial

En la entrevista exclusiva con Kosner, Bryan explica que le gusta mucho jugar frente a equipos como el Real Madrid: “Enfrentarte contra jugadores de esa talla mundial, todo el mundo quiere y a todo el mundo le gusta. A mí me encanta jugar contra ellos, siempre los vemos y al final son los mejores. Siempre gusta jugar contra ellos”. En ese sentido, destaca a dos futbolistas madridistas: “El Real Madrid tiene muchos grandes jugadores, pero ahora mismo diría que Vinicius, es un referente, me gusta cómo juega, me fijo en él. Intento coger cosas de él, no soy parecido a él, pero el juego más o menos se basa en lo que hace Vinicius. También puedo hablar de Mbappé, son dos grandes jugadores, aunque mi perfil es más el de Vinicius”.

El atacante también señala que el buen ambiente existente en la plantilla puede ser fundamental para sacar un resultado positivo esta jornada: “Se vive un ambiente bueno, con ganas de hacer algo bueno este fin de semana para que la gente disfrute. Estar en el partido, competirles al máximo, y si podemos darle una alegría, dársela, porque se la merecen, y es bonito ver a tu gente disfrutar”.

Regreso tras la lesión

El pasado mes de diciembre, Bryan Zaragoza sufrió una fractura en el quinto metatarsiano y reapareció en el partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad, aunque apunta que todavía le queda para volver a su mejor nivel: “Aún me falta un poco, pero creo que ya estoy listo. Ya llevo tres partidos, el otro día jugué de titular y me siento bien para dar el máximo ya”. Asimismo, comenta que para él supuso un duro golpe estar dos meses alejado del césped: “Aparte de que estaba en mi mejor momento, no había pasado por ninguna lesión hasta ahora y me llegó ese palo duro que me costó y lo pasé un poco mal (...) He sabido sobreponerme a la lesión y estoy muy bien”.

La importancia de El Sadar

Para Bryan, una de las claves del buen momento del equipo se debe al apoyo incondicional que reciben en El Sadar: “Es mucho para nosotros, te lleva en volandas. Nosotros, aunque estamos concentrados y estamos viviendo el partido, vivimos que la gente está con nosotros y eso nos da para sacar más fuerzas”.

Preguntado acerca de la trayectoria del equipo, el osasunista cree que están realizando una buena campaña: “La temporada está siendo buena, estamos ahí entre los 8-9 primeros, desde que empezó LaLiga estamos ahí arriba y no hemos bajado el nivel. Hasta ahora, la temporada ha sido buena, podemos hacerla mejor”.

Asimismo, desvela su momento más especial desde que viste la camiseta rojilla: “El debut. Yo no había hecho nada aquí aún, pero cuando salía al campo, la gente me apoyó de una manera increíble. Para mí ese día fue el más especial, podría decir también el del Barça, pero ese día fue único”.

Su llegada a Pamplona

Para finalizar, Bryan Zaragoza relata cómo se fraguó su fichaje procedente del Bayern de Múnich el pasado verano, en el que hubo una figura clave: “No tenía pensado salir de Alemania, pero después me di cuenta de que yo quería jugar, no quería estar otra vez parado mucho tiempo y quería disfrutar del fútbol. Me llegaron ofertas demasiado importantes, pero yo al final lo que quería era jugar y disfrutar y se pudo dar mi vuelta a España. Cuando me llamó Braulio, resolvimos en diez minutos. Yo le fui sincero y él me fue claro”.