Divorcio notarial Madrid con Las Divorcionetas con precio certificado ante notario

Las Divorcionetas tramitan procesos de divorcio notarial en Madrid por 200 euros por cónyuge incluyendo abogado, notario e IVA. Este precio está certificado por escrito y protocolizado ante notario con todos los detalles de condiciones de contratación. Se trata de un certificado de transparencia de condiciones de contratación pionero en el sector en España.

Las Divorcionetas es una iniciativa de Abogados Cebrián. Con certificado de condiciones de contratación que puede ser consultada y descargada por el usuario o cliente sin necesidad de tener que contactar con el bufete es la fórmula más garantista del derecho de los consumidores, pues hasta la fecha es el primer y único despacho del sector que certifica y protocoliza ante notario las condiciones de contratación. Esto permite que cualquier cliente potencial, antes de tomar la decisión de contratar pueda analizar pormenorizadamente las condiciones de la contratación con el despacho.

En qué consisten las Divorcionetas

En 2019 Las Divorcionetas revolucionaron el derecho de familia en España con una publicidad muy simple. Se trataba de publicidad tradicional, la que se había utilizado toda la vida en los demás sectores. La fórmula elegida por las Divorcionetas fuera sencilla, poner en furgonetas rotuladas su publicidad de divorcio de mutuo acuerdo.

Esto supuso que la una parte del sector, la más tradicional, reaccionara con duras críticas. Ha sido la primera vez que un despacho de abogados se ha atrevido a poner en un vehículo su publicidad incluyendo el precio.

La abogacía, en su momento, llegó a tener prohibida la publicidad, lo que suponía una gran limitación de los derechos de los consumidores y usuarios que no podían comparar precios. Posteriormente diferentes Colegios de Abogados han sido condenados por la CNMC y ratificado por el Tribunal Supremo por recomendaciones de honorarios, lo cual es muy grave, pues homogeneizaban precios y se han declarado ilegales, pues iban en contra de la los derechos de consumidores y usuarios. Que el sector de la abogacía que está para resolver derechos y obligaciones haya mantenido recomendaciones de precios que han sido declarados nulos, supone que miles a clientes de la abogacía en millones de euros han sido cobrados conforme a minutas que han sido declaradas nulas, por tanto ilegales. Lo que más impacta es que la abogacía presuma de reclamar a la banca el cobro de dinero en base a condiciones declaradas nulas, pero en la abogacía no hay existido una iniciativa de la abogacía o asociaciones de consumidores y usuarios que se interesen por compensar las cantidades abonadas por clientes en virtud de honorarios recomendados declarados nulos.

Las Divorcionetas por su parte están orgullosas de apostar por el asesoramiento preventivo y, cuando es necesario, facilitar el divorcio de mutuo acuerdo accesible para prevenir conflictos, juicios y daño familiar que afecta especialmente a los menores.

Divorcios ante notario en Madrid a precio económico

Las Divorcionetas han democratizado el acceso al derecho de familia.Esto supuso un antes y un después en el sector de la abogacía y derecho de familia en España, pues las familias vieron que el divorcio era accesible. Como se india en la propia publicidad: “El divorcio al alcance de todos”. Ya son muchos los despachos que apuestan por la transparencia y publicitan sus precios y facilitan la accesibilidad a las familias.

El hecho de que Las Divorcionetas certifiquen y actualicen sus precios cada año para que los clientes tengan la certeza de cuál sería el importe de una posible contratación dota de certidumbre y consciencia a la contratación.

Según indican las Divorcionetas: “el matrimonio no es realmente libre si el divorcio no es accesible”. La escritura de notario de divorcio no tiene una cuantía elevada, pues parte del importe de 30 euros que va aumentado en función de diferentes cuestiones de la escritura como son hojas y copias. Divorcio notarial en Madrid con abogado de oficio.

Incluso las Divorcionetas recomiendan valorar antes de la contratación de un abogado privado la posibilidad de solicitar justicia gratuita para solicitar reconocimiento de abogado y procurador de oficio para un divorcio judicial. Pero incluso, es posible solicitar justicia gratuita para n divorcio ante notario, caso en el que no será necesario solicitar procurador, pero tendrá que hacerlo constar en la petición de justicia gratuita.

El ICAM permite que sea solicitada justicia gratuita para divorcio notarial de mutuo acuerdo en Madrid.

Consejos de divorcio notarial en Madrid

Los consejos para un buen divorcio ante notario en Madrid son:

1. Acuda a un asesoramiento y terapia psicológica previa a la toma de decisión del divorcio. 2. Cuando separa sus derechos y obligaciones y esté correctamente asesorado y considere que es una decisión firme mantenga la calma y efectúen las gestiones de mediación para confeccionar un convenio regulador de divorcio de mutuo acuerdo. 3. Si no tienen hijos menores el divorcio ante notario es la vía más cómoda y rápida, pues no tendrá que esperar meses la tramitación de la burocracia judicial.

Trucos antes de divorciarse ante notario en Madrid de Las Divorcionetas:

Las pautas o trucos antes de Divorciarse de las Divorcionetas son sencillas:

Controlar la tensión familiar.

Mantener el respeto.

Acudir a su profesional de confianza antes de tomar decisiones.

Las Divorcionetas consideran que el asesoramiento preventivo es el futuro, pues e pueden prevenir divorcios, especialmente los contenciosos. No hay que ir al abogado sólo cuando ya tenemos problemas, sino también antes de tenerlos para tratar de evitarlos en la medida de lo posible.

Según los abogados de Las Divorcionetas la mediación deja de ser eficaz en niveles elevados de tensión, pues o bien no se llega a un acuerdo, o el acuerdo está tan condicionado que puede ser perjudicial, injusto o improcedente. Para tomar la decisión de divorciarse no hay trucos, pero el mejor consejo es mantener la calma para evitar precipitación y malas decisiones.



Las malas decisiones son las que sin un buen asesoramiento y en niveles elevados de tensión pueden provocar o contribuir a la ruptura o el conflicto.