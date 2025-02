Algunos de los casos de éxito entre los alumnos de Uarts School

Uarts School es una escuela que ofrece formación en 3D, animación, cine digital, VFX y videojuegos, con aplicaciones en más de 50 sectores. A lo largo de los años, se ha consolidado como un referente en la industria por sus programas innovadores y de alto nivel. Desde su creación en 1994, la escuela ha apostado por una enseñanza práctica y actualizada, y los logros de sus estudiantes lo demuestran.

Aprender haciendo: La clave del éxito en Uarts School Una de las características distintivas de Uarts School es su enfoque en la formación práctica y conectada al mundo real. Los alumnos trabajan con las mismas herramientas y tecnologías que se usan en la industria, lo que les permite desarrollar sus habilidades técnicas y artísticas al máximo. Esta combinación de aprendizaje teórico y práctico los prepara para enfrentarse con confianza a los retos del sector y abrirse camino en grandes estudios y proyectos.

Un ejemplo destacado de los logros alcanzados por los graduados de Uarts School es el caso de Arlinka Viljoen. En los premios Emmy de las Montañas Rocosas 2022, fue galardonada en la categoría de Artes Gráficas por su trabajo en Strange places: an impropiar use of shading, de Phoenix Rising Motion Picture Group. Este reconocimiento es una prueba del impacto de la educación que recibió en Uarts School.

Otros casos de éxito de Uarts School Teresa Alvarado es otro ejemplo de éxito. Después de completar una formación en Uarts School, consiguió formar parte de Disney como directora de Arte. Alvarado destaca que el tiempo que pasó en la escuela le otorgó un valor adicional a su carrera y una ventaja competitiva en comparación con sus compañeros de trabajo. Esto le llevó a ascender rápidamente en su puesto y considera que ha logrado su trabajo soñado. Sin embargo, esto no la detiene y sigue buscando nuevas oportunidades y desafíos.

Otro caso relevante es el de Jesús Merino. Este exalumno ha trabajado como look dev artist en Weta FX, participando en reconocidos videojuegos y actualmente en Avatar: Fire and Ash, la tercera entrega de la saga Avatar. Además, ha incursionado en el cine de animación con Skydance Animation. Jesús atribuye su éxito a los profesores de Uarts School y a todas las herramientas que tuvo a su disposición, que lo impulsaron a perfeccionar su trabajo hasta lograr resultados increíbles.

Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más exalumnos de Uarts School que han conseguido sus metas y brillan en la industria. La formación de alta calidad y la combinación de habilidades técnicas y creativas que ofrece la escuela son elementos clave para el éxito de sus estudiantes.