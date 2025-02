Escamas en el cuero cabelludo: tratamientos y productos

Una mala hidratación en el cuero cabelludo debido al uso de champús o productos inadecuados es una de las principales razones por las que su piel se va descamando. Otros factores pueden ser una alimentación deficiente e incluso el estrés y las tensiones del día a día. Las soluciones para tratar este problema o bien para prevenirlo, se encuentran en la cosmética, los tratamientos capilares y ciertos cambios en los hábitos de vida.



El hecho de que salgan escamas en el cuero cabelludo es algo que le sucede principalmente a personas que por alguna razón, sufren de alguna condición dermatológica que lo afecta, siendo más común en personas que sufren psoriasis, eccema o dermatitis seborreica. Tiende a afectar más a mujeres que a hombres, por lo general entre los 25-50 años, y también puede afectar a niños y adolescentes.

Las escamas suelen estar muy superpuestas y se parecen a las tejas de un techo, notándose cierto picor y tirantez en el cuero cabelludo. Si no se tratan, se adhieren y siguen acumulándose: “Los eccemas son frecuentes, se producen cuando el cuero cabelludo está irritado y deshidratado, lo que puede suceder si pasamos largo tiempo bajo el sol sin una protección o cuando a diario, nos lavamos el cabello con productos que tienen fuertes tensioactivos como por ejemplo los sulfatos”– nos cuenta Filip Van, CEO de la firma cosmética Di Oleo: “Es por ello que se hace necesario hidratar bien el cuero cabelludo, utilizando un buen champú sin sulfatos como prevención que entre sus ingredientes figuren el jengibre o el coco, y hierbas como el tomillo, el enebro, la ortiga, la milenrama o el tusilago, todas ellas con reconocidas propiedades para tratar este problema”.

Por qué pica la cabeza y se cae el pelo

La pérdida de aceites naturales provoca que el cuero cabelludo se irrite y nos pique. Si además nos rascamos, lo más seguro es que acabemos con espacios en blanco en nuestra cabeza y que notemos que el pelo se cae: “Esto es temporal y reversible, aunque angustia a quiénes lo sufren, el cabello vuelve después a crecer. Se trata de una condición estresante e incómoda cuyo tratamiento consiste en suavizar y eliminar las escamas duras, lo que se hace con diferentes medicamentos tópicos, cremas sobre todo que contienen alquitrán y ácido salicílico” – nos comenta Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma sevillana Dalire Cosmetics.

Quiénes mejor nos pueden orientar a la hora de elegir los mejores productos para cuidar el cuero cabelludo son los peluqueros: “El cabello necesita una hidratación extra que puede obtener de las mascarillas, sprays, champús y acondicionadores con presencia de keratina y pantenol, así como algún tratamiento específico para el cuero cabelludo. En casa, y para regular los niveles de grasa, podemos echar mano de gel de aloe vera puro, que además humedece las fibras y evita la caída capilar. Como fungicida y antibacteriano es estupendo, rico en antioxidantes y mucílagos, perfecto para cuando nuestro cabello no soporta más sequedad” – nos aconseja David Lesur, director de formación en los salones David Künzle(Madrid).

Trucos para acabar con las escamas y costras en la cabeza

1/ Por ejemplo, usando un aceite vegetal en el cuero cabelludo para que las escamas se suavicen poco a poco. Después, agregar un poco a tu acondicionador después de lavarte el cabello y envolverlo en una toalla caliente. Tras hacer esto varias veces a la semana, verás que las escamas comienzan a ablandarse, así se quitan mejor del cuero cabelludo y sin hacerte daño.

2/ Dile adiós al estrés y a la mala alimentación añadiendo ejercicio regular, meditación y mucha agua también en alimentos que la contengan como frutas y verduras.



3/ En el caso de que las escamas se acumulen y no hagas nada para tratarlas, el problema irá a más y se acabarán formando costras que tratar con cremas o medicamentos tópicos que te recete un dermatólogo. Las costras pueden aparecer incluso sin haber tenido antes escamas, la condición podría ser una dermatitis seborreica que ha empeorado y que deberá ser tratada por un profesional.