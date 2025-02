WAH Show; El espectáculo enfocado a corporativo donde las empresas celebran sus eventos

WAH Show, la fusión definitiva de gastronomía internacional, música en vivo y espectáculo de primer nivel, que acoge todo tipo de eventos corporativos sigue marcando tendencia en la capital española. Tras un éxito arrollador, se ha trasladado al exclusivo Espacio WAH en IFEMA Madrid, un recinto diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y revolucionaria que trasciende géneros, estilos y edades.

Este nuevo recinto se ha consolidado como el destino ideal para empresas que buscan elevar sus eventos a una nueva dimensión. Desde kickoffs, convenciones, fiestas de Navidad, eventos de cierre de año, juntas de accionistas, premios, reuniones de incentivos, congresos y exposiciones (MICE); WAH Show es el escenario perfecto para transformar cualquier encuentro corporativo en una experiencia inolvidable.

Tecnología y diseño que impresionan El Espacio WAH es un templo del entretenimiento de última generación. Cuenta con un imponente escenario, tecnología audiovisual de vanguardia y una pantalla LED de más de 200m², la más grande de Europa en su categoría, además de un sistema de sonido envolvente 360°desarrollado por líderes de la industria. Todo ello puesto a disposición del cliente para realizar su contenido corporativo. Estos elementos hacen de cada evento una experiencia única sin precedentes, donde cada detalle está diseñado para generar impacto y emoción.

Su arquitectura exterior icónica, junto con una capacidad adaptable a distintos formatos y necesidades, permite a las empresas transformar cualquier reunión, gala o celebración en un evento espectacular e inolvidable.

Una experiencia a medida: personalización total para empresas WAH Show ofrece un formato exclusivo para empresas, con la posibilidad de personalizar el espectáculo según las necesidades del cliente. Desde branding y adaptación de contenido, hasta actuaciones exclusivas y gastronomía propia, cada evento en WAH Show se convierte en una experiencia única y completamente alineada con la identidad corporativa de cada compañía.

El evento se desarrolla en tres espacios

·Food Hall: Un espacio gastronómico tematizado al estilo al Street market internacional acompañado de actuaciones en vivo.

·WAH Theatre: El corazón del evento. Más de 40 artistas dan vida a una historia distópica donde la música es un símbolo de resistencia. Desde clásicos del rock hasta baladas icónicas, cada tema revive con una puesta en escena deslumbrante. Además es en este espacio donde las empresas pueden realizar todo el contenido de su evento.

·Aftershow en La Catedral: La musica continúa en el La Catedral donde DJs y actuaciones en directo cierran el evento con un broche de energía y diversión.

El equipo de producción de WAH Show trabaja mano a mano con cada empresa para diseñar eventos que no solo entretengan, sino que refuercen mensajes clave, generen engagement y dejen una impresión duradera en empleados, clientes y socios.

El escenario perfecto para eventos MICE Con una inversión de más de 20 millones de euros y un rider técnico valorado en más de 5 millones, WAH Show se consolida como el espacio ideal para convenciones, juntas corporativas y eventos MICE. Desde presentaciones de productos y convenciones hasta cenas de gala, team buildings y celebraciones de empresa; WAH Show Madrid se adapta a cualquier formato de evento.

Empresas líderes como Michelin, Siemens Energy, EY, Accenture y SAP, ya han elegido WAH para sorprender a sus equipos y clientes con eventos innovadores y memorables.

Los clientes: “La experiencia WAH aporta de una manera distinta de hacer las cosas pero también de verlas” Jano Laborde, Responsable de Eventos de Michelin España y Portugal

“Nos metimos en WAH porque nuestra gente necesitaba emociones que entrasen por los ojos, por los oídos y por el gusto” Goyo Pandero, Storyteller de EY

“Queríamos hacer algo distinto para clientes y empleados y desde luego WAH lo es” Thais Zapatero, Finance Director Spain of Siemens Energy

“Queríamos trasladar a nuestros clientes nuestro concepto de reinvención empresarial y qué mejor sitio que WAH, que ha reinventado la forma de vivir y disfrutar la música en directo” Paloma Cabrera, Directora Marketing y Comunicación de Accenture

“Gracias a WAH los mensajes corporativos que les habíamos dado se les han quedado grabados de otra forma” Fernando Meco, Director de Marketing de SAP

SINOPSIS WAH Show “Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

WAH Madrid

IFEMA, Avda. Del Partenón, 5 | Espacio WAH wahshow.com

Teléfono de atención al cliente: 910 736 201

Para más información, visitas y entrevistas

Carol Mickeviciute

carol.m@wahshow.com

SOBRE WAH MADRID

Líderes en la industria musical gestionando grandes eventos para marcas como Coca-Cola, Heineken, Harvard, Disney o Real Madrid, la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS es el artífice de WAH Madrid. Liderada por su CoFundador y Director Creativo, Depáramo, MHNL ha desarrollado giras musicales en prestigiosos templos internacionales de la música, como el Lincoln Center de NY, el Bayfront Park de Miami o el Palazzo Pisani Moretta de Venecia, donde uno de sus shows clausuró los carnavales del 2018. En esta ocasión, el equipo creativo de WAH Madrid ha roto las reglas y convenciones de la música uniendo todos los géneros de una forma sorprendente, vibrante e innovadora. WAH Madrid fusiona la playlist de nuestra vida con temas que forman parte de la memoria colectiva y los envuelve en una escenografía épica, al más puro estilo de los shows de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. Música, gastronomía, acción trepidante y una visión creativa libre confluyen en una explosión de sensaciones que conmueve a públicos de todas las edades.