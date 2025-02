El Opel Corsa va de éxito en éxito. Según las cifras de matriculación de 2024 fue el quinto urbano más matriculado del año. Sin embargo, esto no es motivo para que Opel se duerma en los laureles. Más bien, el fabricante está haciendo que el coche pequeño más vendido sea aún más atractivo para los clientes, con la nueva edición especial Opel Corsa YES.



Tras el éxito de la edición YES del año pasado, los compradores de Corsa ahora pueden elegir entre tres colores exclusivos. En Eukalyptus Green, Kobalt Blue y Kiss Red, el pequeño y ágil coche es aún más llamativo. Además, numerosas características de la línea de equipamiento GS de nivel superior se incluyen de serie a un precio atractivo y esto mientras los clientes pueden elegir entre el híbrido de 48 voltios o la propulsión eficiente del motor de combustión.

Por precios a partir de 18.000€, los clientes de Corsa YES pueden configurar y pedir fácilmente la variante deseada online con solo unos pocos clics. Esto significa que hay una respuesta simple a la pregunta de si hay un pequeño héroe cotidiano elegante y con estilo, como en la galardonada campaña publicitaria que es: "¡Yes, of Corsa!"



"Nuestro Opel Corsa es ultramoderno, emocionante y, si lo desea, totalmente eléctrico. Un coche pequeño que se adapta a los tiempos y al que los clientes dicen con convicción el '¡Yes, of Corsa!'. Con la nueva edición especial YES, traemos un soplo de aire fresco al segmento. A precios atractivos, los amantes del Corsa pueden conducir un coche con un carácter especialmente fuerte que está bien equipado. Y la forma de conseguirlo es muy simple: online desde casa con solo unos pocos clics", dice Alejandro Noriega, Director de Opel España.



El aspecto elegante del Corsa YES se ve reforzado por el techo negro de serie, así como por el Blitz negro del Opel Vizor y la marca denominativa CORSA en la parte trasera. El modelo especial limitado también viene con llantas de aleación bicolor de 16 pulgadas de serie. Los acentos en el interior que coinciden con el color exterior respectivo son proporcionados por decoraciones en verde, azul o rojo. Los asientos deportivos negros multiajustables aumentan la comodidad para el conductor y el pasajero delantero. También se incluye el paquete de confort con calefacción multietapa para los asientos de la primera fila y un volante de cuero calefactado.

Aquellos que buscan un placer de conducción libre de emisiones pueden elegir el Opel Corsa Electric YES desde 18.000 euros.

La frase del actor «No soy muy romántico. Mi idea del romance es más práctica, como lavar el auto»– Ty Burrell.