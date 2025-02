Verdissimo Lanza un Display Innovador para Transformar el Mercado de Rosas Preservadas

Verdissimo, líder global en la producción de naturaleza preservada, da un paso más en su compromiso con la innovación al presentar un display revolucionario diseñado para maximizar la visibilidad y accesibilidad de sus icónicas rosas preservadas. Tras un exitoso despliegue en cadenas de retail de Francia, este nuevo producto ha triplicado las ventas, consolidándose como un fenómeno en el mercado masivo y convirtiéndose también en una herramienta clave para floristas y comerciantes que buscan exponer los productos de Verdissimo de forma efectiva y atractiva.

El display ha sido concebido con tres objetivos fundamentales: maximizar la visibilidad de las rosas, enriquecer la experiencia de compra para los consumidores y simplificar el proceso logístico para los puntos de venta. Al centrarse en estos aspectos clave, Verdissimo ha logrado un diseño que no solo destaca las características de sus flores, sino que también mejora significativamente su accesibilidad y las oportunidades de venta.

Gracias a su estructura circular, el display permite una visualización de 360 grados, garantizando que las flores se exhiban de manera atractiva desde cualquier ángulo. Esto resalta sus características únicas, como su naturalidad, durabilidad y compromiso con la sostenibilidad. De este modo, no solo se mejora la accesibilidad al producto, sino que también se refuerza su propuesta de valor, destacando la calidad superior de las rosas y su vínculo con el respeto al medio ambiente. Así, las flores se presentan de manera que logran captar la atención, incluso de los compradores más exigentes.

Además, la experiencia de compra se ve notablemente mejorada, ya que los consumidores pueden ver y tocar las flores con facilidad, sin comprometer su estado ni calidad. Esta interacción directa aumenta las probabilidades de compra, ya que los clientes pueden percibir de cerca la belleza y longevidad de las rosas preservadas, puesto que el sistema no solo optimiza la exhibición, sino que también refuerza el valor intrínseco de los productos de Verdissimo.

Por otro lado, El diseño compacto y eficiente del display maximiza el uso del espacio en los puntos de venta. Gracias a su estructura, puede ubicarse estratégicamente, aprovechando al máximo el espacio disponible sin perder impacto visual. Esto permite a los retailers incrementar sus ventas sin necesidad de realizar cambios drásticos en la infraestructura o el espacio de exhibición.

Sin embargo, los beneficios no se limitan únicamente al punto de venta. El display se envía desarmado, lo que reduce considerablemente su volumen durante el transporte y minimiza los costos de despacho. Su sencillo sistema de ensamblaje, acompañado de instrucciones claras, facilita el montaje, transporte y desmontaje, convirtiéndolo en un referente de practicidad para las exhibiciones en el punto de venta.

Con este lanzamiento, Verdissimo continúa consolidándose como referente de innovación en el mundo de las flores preservadas, ofreciendo productos de alta calidad accesibles para todos, sin comprometer su estética, sostenibilidad ni la excelencia que caracteriza a la marca.