Cortes de pelo y estilos si tu cara tiene forma triangular

Actrices como Scarlett Johansson, Jennifer Love-Hewitt, Anne Hathaway, Carey Mulligan o Reese Witherspoon tienen algo en común además de su talento para la interpretación: todas tienen el rostro en forma de triángulo, que lo mismo puede ser invertido (V) o en forma de pera (A). Los cortes y peinados que mejor les quedan suelen ser los bob muy rectos, asimétricos y versátiles, el pixie desenfadado con raya al lado, el shag, las largas melenas con ondas, los flequillos largos y abiertos o el cabello rizado sin más.



Dentro de los rostros triangulares debemos diferenciar dos tipos: en forma de V o invertido (por ejemplo la actriz Reese Witherspoon), y en forma de A o de pera (por ejemplo Meghan Markle): “La mandíbula en los rostros con forma de pera (A) suele ser más prominente, por lo que requeriría de un corte con mayor volumen en la zona de las sienes y zona parietal, para así tratar de armonizar un poco los rasgos. Comenzaríamos por un degradado hasta terminar donde ya tiene volumen, es decir, en la parte de la mandíbula. Al peinarlo, daremos más volumen en la zona frontal y restárselo en los largos. Yo personalmente no recomiendo flequillos, ni ligeros ni muy desfilados. Sí aconsejo dar más volumen debajo del mentón y cortes desfilados en la parte delantera”– nos aconseja Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral.

David Lesur, director de formación de ambos salones David Künzle en Madrid, recomienda mucho volumen de pómulos hacia la nuca en los que son del tipo invertido, es decir, en forma de V: “Mucho mejor media melenas rectas o capeadas. A la hora de peinar, volumen a la raíz y movimiento en largos y puntas. Se aconsejan cabellos rizados debajo del mentón y cortes cuadrados en equilibrio con la cara”.

Cortes para rostros triangulares

Rostro triangular invertido (V): frente amplia, mandíbula pequeña y estrecha. Rostro triangular en forma de pera (A): frente estrecha, mandíbula amplia, grandes mejillas.

“Para los rostros en forma de pera, los cortes despeinados, capeados y con volumen son ideales para equilibrar las facciones. El pixie, el shag y los bob más largos son perfectos. En rostros en forma de triángulo invertido, es decir, con la mandíbula más afilada y mayor frente, las melenas largas y lisas son muy buena opción, ya que suavizan rasgos y destacan partes como pómulos y mandíbula. También les queda bien los bob capeados y mucho flequillo en casi todos los peinados, mejor rectos y de lado”– recomienda Paul Tudor.

Cejas y pestañas en caras con forma de triángulo

Bárbara Torres, distribuidora en España de la firma holandesa Pe Cosmetics, exclusivamente dedicada al cuidado y belleza de cejas y pestañas, destaca los diseños de ángulo superior si se tiene un rostro triangular invertido: “Las cejas finas, poco pobladas, asimétricas, arqueadas y redondas es lo mejor para este tipo de cara, al contrario que en rostros con forma de pera, donde aconsejo verlas más pobladas y así desviar la atención a la parte alta de la cara, con más grosor y más largas. Por supuesto, cejas con menos arco y siempre rectas”.



Rosa Díaz, esteticista del salón Twenty NLB en Madrid, destaca que a la hora de aconsejar un tipo de pestañas u otro según la forma de la cara, juega también la propia forma de nuestros ojos, más grandes, más pequeños, rasgados, almendrados, etc.: “En un rostro triangular invertido, donde la frente es más ancha y destaca más, las extensiones quizás no sean la mejor opción, deben ser más discretas, todo lo contrario que en las caras con forma de pera donde sí nos interesa que haya mayor volumen en nuestras pestañas para focalizar todas las miradas en la zona de la mirada, ya que es la mandíbula aquí la parte que más destaca y que no queremos resaltar”.