Tratamientos para la pérdida de cabello en la menopausia

Si se actua a tiempo, se puede evitar

Dra. Elena Soria, jefa cirugía capilar de Clínica Menorca

Afecta al 30-40% tras la menopausia debido a los cambios hormonales y la disminución de los niveles de estrógenos.

La prevalencia de la pérdida de cabello en mujeres aumenta con la edad. A partir de los 70 años afecta al 55%. Aproximadamente la mitad puede experimentar algún tipo de adelgazamiento o caída del cabello, aunque la intensidad varía.

En mujeres en edad fértil, entre un 5-10% pueden experimentar pérdida de cabello, especialmente aquellas con antecedentes familiares de alopecia androgenética o trastornos hormonales.

Con la edad, las mujeres van perdiendo densidad capilar, crece menos cantidad de pelo y el que sale nuevo lo hace cada vez con menos fuerza. Esto es porque a medida que envejecemos se reduce la actividad de los folículos pilosos. Como resultado, el cabello crece más lentamente, en menor cantidad y se vuelve más fino.

El ciclo folicular tiene tres fases principales:

Anágena (de crecimiento) que oscila entre los dos y seis años.

Catágena (de transición) dura unas pocas semanas y es el período de cambio entre el crecimiento y la caída del cabello.

Telógena (de reposo) es la fase en la que el cabello se cae y es reemplazado por uno nuevo. Esta fase dura alrededor de tres meses.

El envejecimiento y factores externos pueden afectar negativamente la duración de estas fases, lo que lleva a una menor producción de cabello. Los factores que influyen negativamente en el ciclo capilar son:

Herencia: la alopecia androgenética (calvicie común) afecta tanto en hombres como en mujeres.

Enfermedades: trastornos como la alopecia areata, hipotiroidismo o deficiencias nutricionales pueden afectar el crecimiento capilar.

Mala alimentación: La falta de nutrientes esenciales (como vitaminas, minerales y proteínas) puede debilitar el cabello y acelerar su caída.

Terapias médicas: Tratamientos como la quimioterapia o ciertos medicamentos pueden afectar negativamente al cabello.

Alteraciones psicológicas y estrés: El estrés prolongado o alteraciones emocionales pueden influir en la caída del cabello.

Edad y momento hormonal: El envejecimiento, junto con cambios hormonales, especialmente durante la menopausia, puede contribuir al adelgazamiento del cabello.

El doctor Antonio Ortega, dermatólogo de Clínica Menorca explica que se puede evitar la caída o recuperar el cabello perdido si se actua a tiempo, rejuvenecerlo, darle la fuerza, la vitalidad y la consistencia que va perdiendo con la edad. Aunque los medicamentos son el tratamiento más común, también está en mano utilizar productos adecuados para el cabello, la bioestimulación capilar o, cuando la pérdida es importante, también se puede recurrir al implante capilar que también está indicado en las mujeres.

Champú anticaída Kibai de Clínica Menorca El champú Kibai previene la caída del cabello. Sus ingredientes principales son el ácido carboxílico aminobutírico, un aminoácido que se encuentra naturalmente en muchas de las células del cuerpo; y la Piridoxina Clorhidrato, una de las formas de vitamina B6 comprometida en los procesos metabólicos del organismo, ambos compuestos se complementan para inducir y estimular el crecimiento del cabello.

Otro principio activo del champú Kibai es el Pantenol o provitamina B5. Actúa sobre el exceso de grasa que afecta al folículo piloso y a la raíz del cabello, fortaleciéndolo e hidratándolo para darle flexibilidad desde el interior y brillo en el exterior. Calma el cuero cabelludo, restaura la barrera natural y potencia su proceso de regeneración.

El champú anticaída Kibai aumenta el grosor del cabello, su resistencia e incluso repara las puntas abiertas. Lo suaviza y evita el encrespamiento porque penetra en la cutícula y en el tallo del cabello, donde ayuda a retener la humedad aportando, además, volumen. También favorece el desenredado y evita que se rompa durante el peinado.

Indicado especialmente tras un implante capilar para alargar el tiempo de permanencia del pelo, a la vez que estimula su crecimiento.

Precio: 25€ (Oferta Pack de 2 unidades a 20,00€ la Ud.) en menorfarma.com o en Clínica Menorca.

Bioestimulación capilar Es una técnica mínimamente invasiva, que ha demostrado ser muy efectiva en muchos casos para frenar la caída del cabello y promover su crecimiento. El tratamiento PRP consiste en extraer una muestra de sangre del paciente, procesarla para concentrar las plaquetas y luego inyectarla en el cuero cabelludo en áreas donde hay adelgazamiento o caída de cabello. Las plaquetas contienen factores de crecimiento que estimulan la regeneración celular y mejoran la circulación sanguínea, lo que favorece el fortalecimiento de los folículos pilosos y la producción de nuevo cabello. Se puede combinar con vitaminas. Son microinyecciones prácticamente indoloras, por lo que no se necesita anestesia. La sesión dura apenas quince minutos en total. No hay sangrado, ni hematomas, ni es necesario ningún cuidado postratamiento, por lo que se puede volver a la vida normal inmediatamente.

Número de sesiones. Será el experto quien determine el tratamiento, pero por norma general suelen ser cuatro sesiones en total, distanciadas entre quince y treinta días. Normalmente se alternan una de plasma con una de vitaminas.

Resultados. Empiezan a notarse a partir del primer mes llegando a la solución definitiva del problema entre tres y seis meses.

Precio. 250 € sesión. Sesión suelta, bono de tres sesiones 500 € y bono de seis sesiones 900€

¿La cirugía capilar es cosa de hombres? La causa más común de alopecia en las mujeres es la misma que en los hombres, la alopecia androgenética. La diferencia es que la pérdida de cabello en el hombre se produce en la sienes, y en la mujer es un adelgazamiento gradual y una pérdida difusa generalizada. La técnica FUE (Follicular Unit Extraction o ‘extracción individual de folículos’) es la cirugía más avanzada para tratar alopecias en mujeres. Es un trasplante de pelo con una redistribución sistemática y artística de los folículos pilosos que consiste en la introducción de pequeños injertos de cuero cabelludo que contienen las llamadas ‘unidades foliculares’. Estos injertos se obtienen aplicando anestesia local en la zona posterior y/o lateral del cuero cabelludo (lo que llamamos zonas donantes) y, tras prepararlos minuciosamente bajo el microscopio, son introducidos con sumo cuidado mediante microincisiones en las zonas calvas o de escaso pelo.

Al obtenerse los injertos de las áreas posterior y lateral de la cabeza, genéticamente programados para crecer toda la vida, se logra que una vez injertados en otras áreas no caigan y continúen creciendo normalmente.

No es necesario el rasurado total de la cabeza, lo que para las mujeres puede resultar traumático, basta con pequeñas áreas que se camuflarán con ‘cortinillas’ de pelo. Sus resultados son definitivos.

Precio: de 2.990-6.690€ dependiendo del número de U.F. a implantar.

Es importante consultar con un dermatólogo para que realice un examen físico y una historia clínica para investigar las posibles causas, y diagnosticar si la alopecia es leve, severa, temporal o irreversible para dar con el tratamiento adecuado que haga frente al problema. La pérdida de cabello es menos aceptable socialmente para las mujeres que para los hombres. Y puede afectar gravemente el bienestar emocional y la calidad de vida de la mujer que la sufre.