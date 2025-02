​AUSAPE se consolida como referente del ecosistema SAP español en un año crucial para la migración a S/4HANA y aspira a alcanzar a todos los clientes de SAP en España en un año récord de incremento de asociados

La Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE, ha celebrado este 30 de enero su 31ª Asamblea General. Una asamblea en la que se han aprobado los Informes de Gestión, Actividades y Resultados correspondientes a 2024, así como el Plan de Actividades y el Presupuesto para 2025. Mario Rodríguez, presidente de la asociación y CIO & Head of IT en Siemens, inició su presentación centrándose en el área de las Personas, que son las que mueven las organizaciones. En este sentido, reconoció a la directora Ana Encinas en el liderazgo del equipo de Oficina renovado y consolidado. Posteriormente, resumió 2024 como un año de “continuidad” con la línea marcada en el Plan Estratégico 2023-2025, enfatizando el impulso y buenos resultados en dos áreas estratégicas como empleabilidad e internacional, destacó el relanzamiento de la Vocalía de Mujer y Tecnología, y los buenos números de sesiones y asistentes de los Grupos de Trabajo y Delegaciones, que se espera tendrá continuidad a lo largo de 2025.

Así, el Plan de Actividades 2025 estará articulado en nueve apartados. En Grupos de Trabajo y Delegaciones, se seguirán potenciando las reuniones presenciales y fomentando la presentación de casos de cliente y eventos en las Delegaciones territoriales de AUSAPE. En grandes eventos, destaca la celebración del Fórum AUSAPE 2025 en Málaga, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez de Marbella (Málaga) los días 4 y 5 de junio. También se continuará con el plan de captación y fidelización de asociados y, en el área de Comunicación, se seguirá con la estrategia de crecimiento en redes sociales, con especial foco en LinkedIn, y la ampliación de la presencia en medios externos buscando acceder a distintos públicos objetivos a nivel empresarial y tecnológico.

En Formación y Empleo, se seguirá impulsando el ecosistema formativo y de empleabilidad, en estrecha colaboración con SAP y las comunidades autónomas, incluyendo acciones como los Foros de Empleo AUSAPE-SAP, la participación en los Speed Datings del fabricante y la continuidad del Portal de Empleabilidad que pone en contacto a candidatos y empresas. En Mujer y Tecnología, se dará continuidad a la iniciativa Women Tech AUSAPE para promover el talento tecnológico femenino y se creará el Premio Women Tech AUSAPE para visibilizar a referentes femeninos en el mundo STEM.

En el apartado internacional, se seguirá trabajando con la red internacional de grupos de usuarios de SAP, SUGEN, y estrechando lazos con la latinoamericana AUSIA, manteniendo una política de colaboración e intercambio de eventos con otras asociaciones internacionales. Respecto a la relación con SAP, se continuará la colaboración en base al acuerdo marco general y el acuerdo de empleabilidad vigentes, además de participar en eventos conjuntos como los Delegation Days e intensificar la relación con SAP para contribuir a la captación de toda la base instalada de SAP en España. Para llevar a cabo todas estas actividades, el Presupuesto 2025 establece una línea continuista, maximizando ingresos para invertirlos en actividades de relevancia para los asociados.

Los asociados de AUSAPE también han aprobado la redefinición del Consejo Asesor (antes Comité de Sabios) de la asociación, formado por Sergi Gistás de inicio y al que se añade a Nacho Santillana. Santillana, expresidente de AUSAPE, ha sido nombrado presidente de Honor de la asociación, cargo honorífico en reconocimiento a su trayectoria hasta su salida de la Junta Directiva a mediados del año pasado, tomando su relevo Mario Rodríguez, CIO de Siemens.

En la 31ª Asamblea General AUSAPE también se aprobaron los Informes de Gestión, Actividades y Resultados de 2024, que muestran un crecimiento en la práctica totalidad de los KPIs de la asociación. Así, se ha producido un incremento importante del número de asociados, un 8%, pasando de 601 a 649 y superando los 500 asociados de pleno derecho. La Encuesta de Satisfacción 2024 realizada entre los asociados de AUSAPE arroja unos resultados muy positivos en todas las áreas, con una nota media de 4,54 sobre 5 y un 54,8% de los asociados que ha mejorado su percepción de la asociación en el último año. Los aspectos más valorados son Contenidos de interés (4,39 sobre 5), Grupos de Trabajo (4,33), Organización y logística de eventos (4,31), Networking (4,27) y Atención al asociado (4,14). También mejora el Fórum.

En cuanto a la actividad de los Grupos de Trabajo y Delegaciones de AUSAPE, se observa una consolidación del crecimiento en cuanto a número de eventos (124 sesiones) y de asistentes (5.813) durante 2024, superando el récord histórico de sesiones. El Fórum AUSAPE 2024 fue el más multitudinario de la historia de la asociación, con 1.500 asistentes, 460 empresas participantes, 78 patrocinadores, 75 stands, 185 sesiones paralelas y 1.322 descargas de la app.

La asociación también ha cerrado a lo largo del pasado ejercicio acuerdos con entidades como la Comunidad de Madrid o Madrid Network, se ha multiplicado la actividad en Formación y Empleo y recientemente se ha puesto en marcha la iniciativa Women Tech AUSAPE. Asimismo, la presencia internacional de AUSAPE se ha mantenido y reforzado con la presencia en distintos encuentros internacionales como el F2F de SUGEN o el SIG Leads o los eventos anuales de las asociaciones francófona USF y británica UKISUG, así como el inicio de conversaciones bilaterales con la DSAG (Alemania, Austria y Suiza), segundo grupo de usuarios más grande del mundo (detrás de EEUU). Respecto a la relación con SAP, en marzo de 2024 se renovó el Acuerdo Marco entre AUSAPE y SAP por dos años más. Una colaboración que se extiende a la celebración de los SAP Delegation Days. En cuanto al Informe Económico 2024, destaca la “buena salud contable” de la asociación.

Mario Rodríguez valoró la conformación de un nuevo equipo de Oficina liderado por la directora general, Ana Encinas, unida a la labor de los miembros de la Junta Directiva, coordinadores y delegados, que han hecho posible los excelentes e históricos resultados de AUSAPE durante 2024. La Junta Directiva de la asociación está compuesta, además de por Rodríguez, por la vicepresidenta Sara Antuñano, responsable de Contabilidad de Gastos e Inversiones y Proyectos en el Departamento ECOFIN de Eroski; el tesorero Jordi Xofra, IT Technologies Director en GBFoods; el vocal de Internacional Gonzalo Naval, Manager IT, Global ERP y Supply Chain en DOMO Chemicals, el vocal de Comunicación Jordi Bartoli, director general adjunto de DF Electric, y la vocal de Mujer y Tecnología & Formación y Empleo María Rosa Ribó, directora de Proyectos IT en Abacus Cooperativa.

Informe Penteo “Perspectivas de adopción tecnológica de la empresa española y estrategia de evolución SAP”

La consultora Penteo, experta en análisis del mercado TI español, presentó su Informe Penteo en la Asamblea General de AUSAPE, indicando que se ha alcanzado la “velocidad de crucero” en las migraciones a SAP S/4HANA, con un aumento del 20% de la implantación de S/4HANA desde 2023. El 24% de los encuestados ya están en S/4HANA on premise y el 11% en S/4HANA Cloud, por un 47% que todavía mantiene el ECC 6.0 EHP7/8. Es decir, un 35% de las empresas ya dispone de alguna de las versiones de SAP S/4HANA.



Otras conclusiones del Informe Penteo apuntan a Microsoft Azure como opción preferencial para alojar la computación en RISE with SAP, elegida por el 44% de las compañías y seguida por Google Cloud (24%) y AWS (20%). En el apartado de talento, José Luis Pérez, director de Operaciones de Penteo, destacó que hacen falta 8.000 consultores SAP al año para llegar a 25.000 nuevos consultores en 2027. Ante esta necesidad, el 23% de las empresas está apostando por incrementar el personal propio. Yendo a un ámbito tecnológico más general, se observan tres tendencias en alza: ciberseguridad, inteligencia artificial y datos.

Desde SAP, Anna Oró, COO en SAP España, también intervino en la Asamblea, para hacer un repaso de 2024 y hablar de la estrategia del fabricante para 2025, avanzando información en primicia para la Asociación de Usuarios de SAP en España. SAP ha crecido a un ritmo del 30% a nivel global el pasado año y está apostando por aprovechar este buen momento para hacer grandes cambios, con una reorganización fuerte en la cúpula directiva, consolidando regiones y dividiendo el mundo en dos macrorregiones: las Américas y el Resto del mundo, en este último caso a cargo de Manos Raptopoulos.

De cara a la estrategia para 2025, los pilares serán tres: las aplicaciones, conectando procesos end to end; el dato, con SAP Business Data Cloud, y la inteligencia artificial, con SAP Business AI. La gran estrella de este año será la SAP Business Data Cloud, una plataforma de gestión del dato que nace con la voluntad de aunar el dato SAP y el dato no SAP, con contexto y carga semántica. Asimismo, impulsarán la SAP Business Suite con dos itinerarios dedicados: RISE with SAP para la evolución, y GROW with SAP para el arranque.

La Asamblea General AUSAPE 2025 también contó con una ponencia magistral a cargo de Jaume Rey, cofundador y managing director de Nexiona, dedicada al IoT y la Industria 4.0, que habló del “valor añadido del siglo XXI”. En una era del conocimiento que girará sobre la inteligencia artificial y en la que la clave serán los prompts, los humanos podremos generar más valor para la sociedad y destacar en el mundo profesional si aportamos responsabilidad, gestión del riesgo en la toma de decisiones y experiencia. Tres valores muy relacionados con las emociones “en lo que aportamos valor y en lo que no nos podrá batir ninguna máquina”, aseguró Rey.

Y, dentro de la dimensión solidaria de AUSAPE, la vocal de Mujer y Tecnología, María Rosa Ribó, entregó a la Fundación ASTI Talent & Tech Foundation el Donativo con el que se reconoce la labor social de una asociación benéfica. En el caso de la Fundación ASTI, su proyecto STEM Talent Girl trabaja con niñas desde 9 años presentándoles referentes femeninos y explicándoles en qué consisten diferentes trabajos tecnológicos, para evitar que se autoexcluyan del mundo STEM. Lucía López, responsable de Marketing y Comunicación, y Estefanía Serrano, delegada Territorial en Madrid de Fundación ASTI, recogieron el Donativo. Alonso agradeció el apoyo recibido por parte de AUSAPE y definió como “una puerta a la esperanza” esta misión de la fundación de que cada vez más niñas y adolescentes accedan a la formación técnica, científica y tecnológica.

Desde AUSAPE, confían en que la asociación seguirá avanzando en 2025 junto a todos los que forman parte de la misma, y agradecen a todos sus asociados “por contribuir a esta gran comunidad. ¡Juntos somos más fuertes!”.

AUSAPE continúa haciendo un llamamiento a toda la base instalada de SAP en España a fin de que todos los clientes SAP se unan a la asociación escribiendo a secretaria@ausape.com.