Una lista de leyendas que conquistaron la Liga de Campeones tanto como jugadores como entrenadores

Rara vez hay ejemplos de ex jugadores que se conviertan en buenos entrenadores. Sin embargo, en 2024, los hay – por ejemplo, es Xabi Alonso y el Bayer. Xabi Alonso ha ganado dos veces la Liga de Campeones en su época de jugador. Sin embargo, como entrenador aún está dando sus primeros pasos, por lo que aún tendrá oportunidades de ganar este título. Puede admirar a los grandes entrenadores en esta materia.



No hay muchas personas en la historia que hayan conseguido un doble logro. Hubo un ejemplo de Giovanni Trapattoni – como jugador se llevó la Liga de Campeones para el AC Milan y más tarde para la Juve, pero como entrenador. En la historia del Real Madrid fue Miguel Muñoz. Fue capaz de ganar el trofeo principal de la Eurocopa como jugador y entrenador. Frank Rijkard ganó cuatro copas de la Liga de Campeones – para el AC Milan y el Ajax como jugador, y para él Barça, pero como entrenador.

Johan Cruyff jugó una vez para el Ajax. Allí ganó tres Ligas de Campeones, y una vez más dejó su huella en el Barça, pero como entrenador.

Los futbolistas más legendarios que se han llevado la Liga de Campeones como jugadores y entrenadores

Tal logro es particularmente único en 2024, ya que el nivel de competencia en el fútbol europeo es fuerte. Sin embargo, la mayoría de las veces, los aficionados se centran en los clubes de España e Inglaterra. Tres de los mejores entrenadores de la actualidad están asociados a clubes de estos países:

Zidane conquistó la Liga de Campeones con el Real Madrid una vez como jugador y tres veces como entrenador. Guardiola ganó el torneo una vez como jugador y tres más como entrenador. Carlo Ancelotti ha levantado la Liga de Campeones en siete ocasiones: cinco como entrenador y dos como jugador.

