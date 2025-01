Casos de éxito de empresas que han aprovechado la formación subvencionada para mejorar las habilidades de sus empleados

En los últimos años, la formación subvencionada ha demostrado ser una herramienta clave para el crecimiento y la adaptación de las empresas a un entorno laboral en constante cambio.



Muchas empresas en España han identificado el potencial de los cursos subvencionados para trabajadores como un medio para mejorar las competencias de sus equipos y, al mismo tiempo, fortalecer su posición competitiva en el mercado.

Por eso, a continuación, queremos presentarte algunos casos de éxito de empresas que han implementado estas iniciativas con resultados sobresalientes.

Casos de éxito de empresas en España que han aprovechado la formación subvencionada para formar a sus empleados

SEUR: líder en logística que apuesta por la excelencia en el servicio

SEUR, una de las empresas de transporte y logística más reconocidas en España, entendió que la clave para diferenciarse estaba en la experiencia del cliente. Para ello, aprovechó los programas de formación subvencionada, diseñando un plan formativo a medida para sus repartidores.

A través de una plataforma digital accesible desde cualquier dispositivo, sus empleados recibieron formación en habilidades como atención al cliente, gestión del tiempo y herramientas tecnológicas. Los resultados fueron claros: un incremento en la satisfacción del cliente y un equipo más motivado y capacitado para afrontar los retos diarios.

¿Cuál es el impacto?

● Mejora en la calidad del servicio. ● Reducción de quejas en atención al cliente. ● Incremento en la eficiencia de las rutas logísticas.

GALP Energía: formación que impulsa la eficiencia operativa

GALP Energía se enfrentaba a un desafío común en empresas del sector energético: garantizar que sus equipos estuvieran a la vanguardia en habilidades específicas para su sector. Aprovechando la formación subvencionada, implementaron un programa dirigido a expendedores y encargados de estaciones de servicio.

El plan incluyó cursos online y recursos interactivos adaptados a las necesidades del personal, desde la atención al cliente hasta la seguridad en el puesto de trabajo.

Este enfoque no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también reforzó la confianza de los empleados en su desempeño diario.

¿Cuál es el impacto?

● Mejora en la atención al cliente en las estaciones de servicio. ● Incremento en la productividad de los equipos. ● Un entorno de trabajo más seguro y preparado.

FoodBox: la formación como herramienta para estandarizar la calidad en franquicias



FoodBox, grupo de restauración que agrupa marcas como SantaGloria Bakery, Papizza y Volapié, necesitaba una solución para garantizar que los estándares de calidad se mantuvieran en todas sus franquicias.

A través de la formación subvencionada, desarrollaron una plataforma virtual con itinerarios específicos para cada marca y perfil profesional, desde gerentes hasta camareros.

Gracias a este enfoque personalizado, lograron estandarizar procesos, mejorar la atención al cliente y optimizar la formación de nuevos empleados, sin importar su ubicación.

¿Cuál es el impacto?

● Incremento de la satisfacción del cliente en todas las franquicias. ● Reducción en los tiempos de integración de nuevos empleados. ● Mayor consistencia en la calidad del servicio.

Universidad Europea Miguel de Cervantes: innovación educativa con un enfoque práctico

La Universidad Europea Miguel de Cervantes, integró formación subvencionada en su Máster en Biotecnología, Investigación y Seguridad Alimentaria.

Esta colaboración permitió a los alumnos complementar su formación académica con certificaciones profesionales, alineadas con las demandas reales del mercado.

El resultado fue un alumno mejor preparado para enfrentarse al mundo laboral y con un perfil altamente competitivo.

¿Cuál es el impacto?

● Mejora en la empleabilidad de los alumnos. ● Creación de sinergias entre el mundo académico y profesional. ● Reputación reforzada de la universidad como referente en educación innovadora.

Estos casos demuestran cómo la formación subvencionada puede ser el catalizador perfecto para transformar equipos, mejorar la competitividad de las empresas y abrir nuevas oportunidades tanto para trabajadores como empleados.

Desde pequeñas pymes hasta grandes multinacionales, la formación continua subvencionada no solo mejora las habilidades de los empleados, sino que también impulsa el éxito empresarial.

Aprovechar estas oportunidades de formación no es solo una inversión en las personas, sino también en el futuro de las empresas.