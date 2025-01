Conocer el historial del coche, el primer paso en la compra de coches de 2ª mano

El mercado de coches de segunda mano en España continúa creciendo, consolidándose como una de las principales alternativas para quienes buscan vehículos a precios más asequibles. Sin embargo, esta tendencia conlleva ciertos riesgos, especialmente para aquellos que no verifican los antecedentes del vehículo antes de adquirirlo. El historial del coche, es decir, aquella información clave sobre el pasado del automóvil, se ha convertido en un imprescindible para evitar sorpresas desagradables y tomar decisiones informadas. Los profesionales de mybestcheck, empresa especializada en la revisión de coches de segunda mano, confirman todo lo que se necesita saber sobre este tema tan delicado.

Un paso incluso más importante que una revisón exhaustiva Hay que tener en cuenta que el histórico del coche puede ser crucial para la compra de un vehículo usado incluso aunque se verifique fehacientemente que el coche se encuentra en un estado idóneo para ser adquirido. Y es que los potenciales peligros de comprar un coche sin conocer su historial pueden dejar KO al más estoico.

El historial del coche: ¿qué información aporta? Según comenta Antonio, jefe de peritos de mybestcheck, revisando el historial de un coche en venta podrías perfectamente encontrarte con que es robado. O con que el kilometraje que marca el cuadro actualmente es superior al reportado en los registros oficiales. O con que el coche, sencillamente, tiene una reserva de dominio y no se puede comprar. Como se puede apreciar, revisar el historial de un coche de segunda mano proporciona detalles fundamentales para evaluar una compra, y muchos de estos detalles trascienden la importancia del estado real del coche.

Entre los datos más relevantes que se pueden consultar se incluyen:

·Kilometraje registrado: Un informe de la DGT de un vehículo nacional siempre recoge el kilometraje observado entre ITV e ITV. Este dato, si bien no es definitivo, arroja una información que es útil en muchos casos, evitando fraudes relacionados con manipulaciones en el cuentakilómetros.

·Historial de accidentes: Permite conocer si el vehículo ha sufrido siniestros graves que puedan haber afectado su estructura o funcionamiento. Aunque esta información puede no quedar recogida en ninguna base de datos, informes como el de Carfax pueden revelar datos en este sentido.

·Historial de ITVs: Para vehículos nacionales es posible conocer a través de la DGT cuáles son los resultados de las ITVs que ha pasado el coche (en caso de haber pasado alguna), así como el tipo de fallo que ha arrojado (si lo ha habido).

·Cargas administrativas: También en la DGT puedes asegurarte de que el coche no tenga embargos, multas pendientes o cualquier otra deuda. Este punto es muy delicado porque, si bien cierto tipo de cargas impiden que la transacción se lleve a cabo, en ciertos casos la deuda puede llegar a transferirse al comprador.

·Número de propietarios anteriores: Desde la DGT y con algunas limitaciones también se puede conocer el historial de propietarios anteriores del vehículo que estás pensando en comprar. Esto da una visión clara del uso que se le ha dado al vehículo, detectando posibles inconsistencias en los registros.

Como ves, contar con esta información es esencial para evitar problemas legales, reparaciones inesperadas o, en el peor de los casos, la adquisición de un coche en condiciones inadecuadas para circular.

¿Dónde se puede consultar el historial? A priori, hay numerosas opciones de pago que pueden ser adecuadas cuando existe mucho interés por una determinada unidad, pero en una fase previa de búsqueda e identificación de coches de interés es posible encontrar herramientas gratuitas que permitan acceder a cierta información relevante. A continuación dejan algunas opciones:

·El Informe reducido de la DGT un informe gratuito y terriblemente sencillo que aporta muy poca información pero es muy accesible.

·Si se dispone del número de bastidor del vehículo, el Detective de Bastidor de seisenlinea.com puede ofrecerte algunos datos de mucha utilidad.

·También con el número de bastidor, en vindecoderz.com puedes acceder al historial de campañas por las que ha pasado el vehículo.

·Para vehículos nacionales es posible acceder de forma gratuita a los registros oficiales de la DGT a través de historialvehiculo.com con sólo introducir la matrícula en el buscador.

Y para los vehículos importados o ubicados fuera de España se puede también acceder a un pequeño reporte sin coste introduciendo la matrícula o bastidor en Carfax.com.

¿Qué opciones existen para acceder a un historial aún más completo? El informe más fiable en este sentido es el informe oficial de la DGT. Otras empresas también pueden ser útiles, especialmente cuando hablamos de vehículos ubicados fuera de España (Carfax o Carvertical).

¿Qué hacer cuando el historial parece limpio? En un escenario en el que el coche que se quiere adquirir aparece limpio en los registros de las diversas bases de datos, se podría asumir que la compra es adecuada. Sencillamente, es necesario resalta que, en muchas ocasiones, un atractivo coche de segunda mano puede ocultar defectos o manipulaciones que pueden llegar a ser muy graves y que no se encontrarán reportados en ningún tipo de registro. Según destacan los expertos de mybestcheck, acceder al historial del coche es un paso crucial previo a la compra de un coche, si bien no el único, pues todavía faltaría revisar el coche de arriba abajo antes de proceder a la compra. Conocer el historia no solo ayuda a evaluar previamente el estado real del vehículo, sino que también protege al comprador frente a posibles estafas. Este análisis previo minimiza riesgos, aporta mayor transparencia y permite valorar si el precio solicitado se ajusta a las condiciones reales del coche.

Además, esta práctica resulta especialmente relevante en un mercado donde la competencia es alta y los vendedores pueden omitir detalles clave para cerrar una venta. Acceder a un historial completo asegura que los compradores dispongan de toda la información necesaria para tomar decisiones informadas y seguras.

A medida que el sector de los coches de segunda mano sigue expandiéndose, herramientas como las recomendadas por mybestcheck se consolidan como aliadas imprescindibles para garantizar una experiencia de compra satisfactoria y libre de riesgos.