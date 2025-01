Estas serán las tendencias relojeras que se verán en 2025

Maurice Lacroix anticipa lo que, pronostica, se convertirá en lo más buscado de la industria relojera en el próximo año A medida que el mundo de la relojería continúa innovando y capturando la atención de los amantes de los relojes, el equipo de Maurice Lacroix presenta su perspectiva sobre las tendencias clave que marcarán el 2025. Basándose en los gustos de sus clientes y en los datos de ventas de 2024, la marca suiza proyecta que el próximo año traerá consigo una mezcla de estilos clásicos renovados y apuestas por la sostenibilidad y la personalización:

1. Colores: los clásicos se mantendrán y los tonos verdes ganarán protagonismo

Este año, los relojes de esfera azul (un 35% de las ventas totales de Maurice Lacroix en España) y negra (25%) han dominado las ventas, mientras que los modelos en blanco y verde mantienen un nicho significativo. De hecho, la esfera verde está ganando terreno y promete convertirse en uno de los favoritos de 2025.

"Este tono, que evoca odernidad y sofisticación, se está convirtiendo en un "must" para aquellos que buscan un reloj diferente y conectado con tonos naturales", explica Stéphane Waser, director de Maurice Lacroix. "Las esferas en colores oscuros seguirán siendo protagonistas, especialmente en los modelos masculinos, donde se aprecia una estética clásica y sofisticada".

2. Materiales: sostenibilidad y durabilidad en la alta relojería

La demanda de materiales respetuosos con el medioambiente no ha pasado desapercibida en la industria relojera. Con el creciente interés por la sostenibilidad, en 2025 observaremos una inclinación hacia el uso de materiales reciclados y alternativas responsables también en la creación de relojes, y es que el lujo y la sostenibilidad no están reñidos. Al mismo tiempo, los materiales duraderos y de alta calidad, como el acero inoxidable, seguirán siendo clave.

"En Maurice Lacroix, estamos comprometidos con esta evolución, y en 2025, lanzaremos nuevas colecciones que incorporarán materiales ecológicos, desde correas hechas con materiales reciclados del océano hasta cerámica de última generación", apunta Waser.

3. Funcionalidad: equilibrio de la mano de innovación

Las funciones siguen siendo un aspecto clave para los compradores de relojes más afianzados, y los avances en tecnología permiten a los fabricantes innovar sin comprometer la estética. En los últimos años, se viene observando un creciente interés en relojes con complicaciones como cronógrafos y relojes de doble huso horario, especialmente en los modelos masculinos. En 2025, el equipo de Maurice Lacroix prevé que estas funcionalidades seguirán siendo esenciales, además de una mayor presencia de opciones que permitan la personalización del reloj, desde las correas hasta el diseño de la esfera.

Uno de los modelos que ya representa esta filosofía es el AIKON Skeleton, un reloj que combina ingeniería avanzada con diseño sofisticado. Con su estructura abierta y mecanismos a la vista, este modelo refleja la fusión perfecta entre funcionalidad e innovación, adelantándose a las tendencias de personalización y diseño exclusivo que dominarán 2025.

4. Versatilidad y personalización

Maurice Lacroix ha observado una demanda creciente de correas intercambiables, que permiten a los usuarios personalizar sus relojes según la ocasión. De cara a 2025, esta tendencia se mantendrá, con opciones que van desde correas de cuero en tonos clásicos hasta materiales innovadores que resisten el uso diario.

"En general observamos que los consumidores buscan opciones cada vez más versátiles, válidas para hombre y mujer, para el día a día o para fechas especiales, con esferas medianas y diseños que se adaptan tanto a ocasiones formales como a un look diario" señala Waser.

5. Preferencias de temporada: un fenómeno estacional

En el mercado español, los picos de ventas se concentran en los meses de mayo a julio y septiembre a noviembre, períodos en los que los relojes Maurice Lacroix se convierten en protagonistas de regalos y eventos especiales. La marca anticipa que estos períodos de alta demanda se mantendrán en 2025.