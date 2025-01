Pienso Solidario Feral, compromiso con la alimentación natural para refugios y protectoras

Los refugios y protectoras de animales enfrentan, día tras día, el reto de garantizar la alimentación de miles de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. La gestión de estas entidades, sostenida mayoritariamente por voluntarios y donaciones, se complica aún más debido a la falta de recursos y al creciente número de animales abandonados. Además, muchos de estos animales presentan sensibilidades alimentarias, patologías específicas o problemas digestivos, lo que hace fundamental el acceso a una alimentación para refugios adaptada a sus necesidades.

Una solución efectiva Pienso Solidario Feral surge como una solución específica para abordar este desafío, ofreciendo un pienso formulado especialmente para cubrir las necesidades nutricionales de los animales que viven en refugios y colonias felinas. Su composición garantiza una dieta equilibrada y de calidad, libre de subproductos e ingredientes perjudiciales. Este enfoque no solo promueve el bienestar de los animales, sino que también facilita la labor de quienes trabajan en su cuidado. “Con Pienso Solidario Feral, buscamos proporcionar un alimento que no solo sea saludable y nutritivo, sino que además esté al alcance de las protectoras y refugios que dedican todos sus esfuerzos a cuidar de los animales más vulnerables”, explican desde la empresa.

Una red solidaria que transforma vidas Además de su compromiso con la calidad del producto, Pienso Feral se sustenta en un modelo solidario. Parte de las ventas realizadas a través de la plataforma Ka Salud Integral se destinan directamente a donar alimento a protectoras y colonias felinas. Este sistema permite que particulares contribuyan de manera tangible al bienestar de los animales en refugios, transformando sus compras en un acto de apoyo directo.

A través de su plataforma online, los refugios y protectoras también pueden acceder a recursos diseñados para facilitar su labor, como guías prácticas, programas de colaboración y campañas de sensibilización.

La combinación de calidad, solidaridad y compromiso que caracteriza a Pienso Feral no solo mejora las condiciones de vida de los animales en refugios, sino que refuerza la red de apoyo entre particulares y profesionales, marcando una diferencia real en el cuidado animal.