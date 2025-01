VirginiAbuika, la fuerza creativa que fusiona arte, cultura y espiritualidad

La trayectoria de VirginiAbuika, artista multidisciplinar, académica de la TV en España y referente del emprendimiento femenino, es un fiel reflejo de autenticidad, creatividad y amor por la música, la tradición y los valores humanos. VirginiAbuika, también conocida como Virginia Bright, se ha destacado como una creadora genuina e inigualable, completamente desvinculada de discográficas multinacionales, lo que refuerza su posición como una artista independiente y comprometida con su visión.

Conocida por su capacidad para transformar los desafíos en oportunidades, VirginiAbuika ha regresado a los escenarios con más fuerza que nunca, presentando su proyecto más íntimo y revolucionario: Riholé, junto con su producto estrella, un chocolate único de calidad premium que fusiona su amor por el arte culinario con su pasión musical, su riqueza cultural y su espiritualidad. Este enfoque multidisciplinar, lejos de las convenciones comerciales, subraya su compromiso con una creación basada en sus valores y experiencia personal.

Una creadora consciente y empoderada VirginiAbuika ha superado las confusiones generadas por otros personajes públicos vinculados a miembros de su familia paterna, consolidándose como una figura auténtica y consciente. Su mensaje de amor y compromiso humanitario es el eje de toda su obra, donde une sus raíces españolas y africanas en una propuesta artística cargada de significado. A través de su música y el proyecto Riholé, construye puentes entre culturas y saberes ancestrales, compartiendo con el mundo una experiencia única, e inspiradora.

Riholé: el cacao como símbolo de redención Para VirginiAbuika, Riholé no es solo una marca de chocolate; es una extensión de su viaje personal y profesional. Inspirada por sus vivencias y una profunda observación de la falta de amor y empatía social a nivel global, ha encontrado en el cacao un alimento sagrado con un inmenso poder transformador. Gracias a su colaboración con el abuelo Efrén, décimo guardián del cacao por su linaje maya, médico maya Yoko’tan y maestro cacaotero transmisor de saberes espiritual, VirginiAbuika reaviva y honra esta tradición milenaria.

Riholé simboliza redención y unidad con uno mismo. Este nombre proviene de su lengua paterna, Etyö (Ëbóbë “Bubi”), y le fue otorgado por su madre, Quety Munilla, durante los meses de su gestación. Sin embargo, no pudo ser registrado legalmente en la época por no considerarse un nombre “bíblico”. Hoy, Riholé representa un mensaje de amor a la vida, espiritualidad y conexión.

La línea Riholé Classic - ABUNDANCIA, con su temática basada en el color rojo y conectada al chakra raíz o Mulhadara, con toda la fuerza, el anclaje y conexión con la tierra, que promuebe y transmite, es una propuesta que combina chocolate calidad premium de un solo origen acompañado de una banda sonora inspiradora, “RIHOLÉ” que incluye temas como “La Redención”, disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 23 de enero así como, “A Rose”, “Pötö Pötö”, sencillos que verán próximamente la luz. Este proyecto invita al mundo a experimentar el amor como esencia transformadora y energía de alta vibración, especialmente relevante en tiempos de incertidumbre global.

CozUare Riholé: un espectáculo para el bienestar humano El 7 de octubre, VirginiAbuika presentó su espectáculo CozUare Riholé en el Teatro Cervantes de Málaga, apoyando la labor de Afenes Pro Salud Mental presidida por Carmen Sibaja, realizando una labor extraordinaria para dar visibilidad a la salud mental, siendo ésta un bien común y el bienestar de toda la sociedad. Este evento fue un éxito rotundo, destacando por su fusión de música, arte y espiritualidad. Con este espectáculo, VirginiAbuika envió un mensaje claro: el amor y la conexión humana son esenciales para superar los desafíos actuales.

Su salida de la SGAE, su entrada en ASCAP y su regreso a la Academia de los Latin Grammy en Estados Unidos junto a su reconocimiento como Académica de la TV en España marcan una nueva etapa en su carrera. Estas decisiones refuerzan su independencia y su compromiso con un arte auténtico, alejado de las presiones comerciales.

Con el lanzamiento de Riholé y su renovada presencia en plataformas digitales como TikTok o YouTube, VirginiAbuika “LaBuika” sigue compartiendo su mensaje de amor, redención y conexión humana, consolidándose como una figura inspiradora en el ámbito del emprendimiento femenino y la cultura consciente.