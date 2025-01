Los alumnos de Vatel Madrid participarán en la 69ª edición del Congreso Internacional Les Clefs d'Or

Madrid será el centro mundial de la hospitalidad durante la 69ª edición del Congreso Internacional Les Clefs d'Or, y los alumnos de Vatel Madrid tendrán el honor de formar parte de este prestigioso evento. Durante el Congreso, los estudiantes participarán en diversas actividades clave, aplicando de manera práctica los conocimientos adquiridos en su formación en Vatel.

Esta colaboración refuerza la misión de Vatel España de preparar a sus alumnos para liderar la industria del turismo y la hospitalidad a nivel global.

“Es una oportunidad inigualable para que nuestros estudiantes vivan de primera mano la profesionalidad y la excelencia que representan Les Clefs d'Or. Estamos muy orgullosos de que nuestros alumnos puedan participar en un evento de este nivel y mostrar el talento que desarrollan en Vatel,” comenta Susana Moreno, Talent Manager de Vatel España.

Clara Manzano-Monís, General Manager de Vatel España, también destacó la importancia de esta colaboración: “Agradecemos enormemente a Borja Martín Guridi, Presidente de Les Clefs d'Or España y Chef Concierge del Mandarin Oriental Ritz, Madrid, por confiar en nuestros alumnos. Este tipo de experiencias son el reflejo de la calidad y la preparación de los estudiantes de Vatel, y estamos seguros de que estarán a la altura del reto.”

Un puente entre la teoría y la práctica El Congreso Internacional Les Clefs d'Or es conocido por reunir a los mejores profesionales del sector de la hospitalidad, proporcionando un entorno ideal para que los estudiantes experimenten las dinámicas reales de la industria. Durante los días del evento, los alumnos de Vatel Madrid trabajarán en tareas organizativas, logísticas y de atención directa, demostrando las habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación.

Esta participación no solo representa una oportunidad única de aprendizaje, sino también un reconocimiento al compromiso de Vatel España con la excelencia educativa y la formación práctica como pilares fundamentales de su modelo académico.

Sobre Vatel España

Con campus en Madrid y Málaga, Vatel España forma a futuros líderes en el ámbito del turismo y la hospitalidad, ofreciendo una educación basada en la combinación de teoría y práctica. La escuela está posicionada como una de las principales instituciones de formación en este sector a nivel mundial.

En Vatel España, la formación académica combina lo mejor de la teoría y la práctica para preparar a los estudiantes a enfrentar los desafíos de la industria de la hospitalidad y el turismo. Los programas, diseñados en colaboración con expertos del sector, abarcan desde la gestión hotelera hasta el turismo internacional, poniendo un énfasis especial en el aprendizaje práctico y la inmersión en el mundo profesional.

Gracias a su enfoque basado en "aprender haciendo", los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en proyectos reales, prácticas profesionales en cadenas hoteleras y eventos de alto nivel. Este modelo no solo refuerza sus habilidades técnicas, sino que también fomenta competencias clave como el liderazgo, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, esenciales para el éxito en el sector.

La filosofía de Vatel España se centra en garantizar que sus graduados no solo sean competitivos en el mercado laboral, sino que también se conviertan en referentes en la industria global de la hospitalidad y el turismo.

Una formación integral en dirección hotelera Vatel ofrece la posibilidad de estudiar dirección hotelera internacional en Madrid y Málaga a través del Bachelor´s Degree in International Hotel Management. Este programa de 3 años de duración está orientado a quienes han finalizado el Bachillerato y desean formarse como profesionales para dirigir operativamente cualquier departamento hotelero. El modelo formativo de esta escuela combina contenido teórico con 16 meses de prácticas en establecimientos de 3 a 5 estrellas tanto en España como en otras partes del mundo.

De esta manera, los estudiantes pueden vivir una experiencia completa de la realidad de su futura profesión, desarrollando habilidades clave para el trabajo en equipo. A su vez, la metodología personalizada de Vatel permite a los alumnos adquirir aptitudes gerenciales y de liderazgo, las cuales son fundamentales para abordar los retos de un sector cada vez más competitivo. Además, la red de campus global y las alianzas de este centro de formación con cadenas hoteleras reconocidas incrementan las oportunidades de empleo de los graduados.

Beneficios de estudiar dirección hotelera internacional En la actualidad, factores como la empleabilidad, el salario y la estabilidad laboral juegan un papel preponderante para los jóvenes a la hora de decidir su futuro profesional. En este escenario, muchas personas eligen estudiar dirección hotelera internacional debido a la demanda alta de especialistas que puedan desempeñarse en puestos de dirección operativa en el sector turístico. De hecho, el 97? los estudiantes que se gradúan en esta disciplina acceden al mercado de trabajo de forma rápida.

Las tasas de empleabilidad altas hacen que esta formación sea especialmente atractiva para las personas que buscan incorporarse a una industria dinámica y en constante evolución.