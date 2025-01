Las Restaurant Weeks de Barcelona superan las expectativas del Programa Europeo 'A Slice of Quality'

Un total de 43 establecimientos se suman a la gran fiesta gastronómica de más de 97.000 personas con la alta charcutería DOP e IGP como protagonista.

Arrancada el 14 de noviembre 2024 y con una duración establecida hasta el 4 de diciembre 2024, diversos restaurantes optan por prolongar ante la positiva respuesta del público.

Una explosión de creatividad gastronómica con los embajadores de la campaña “A Slice of Quality - Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe” como estrellas de lujo.

La segunda edición de las Semanas de los Restaurantes del Programa Europeo “A Slice of Quality - Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe” ha tenido lugar en Barcelona entre los días 14 de noviembre y 4 de diciembre del pasado año. Tras la primera edición de las Restaurant Weeks, celebrada en Madrid, la Ciudad Condal ha sido el escenario elegido dentro de esta campaña europea de tres años de duración.

La campaña comunitaria, fruto del esfuerzo conjunto del sector productor y de la administración europea, pone un especial interés en los colectivos con mayor poder a la hora de generar tendencias de consumo y prescripción entre la población. De acuerdo con este interés, la gastronomía destaca por su contrastada capacidad de fomentar tanto el conocimiento como el consumo responsable de los cuatro productos embajadores de la campaña: la Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, el Zampone y el Cotechino Modena IGP.

Creatividad y excelencia La organización de las Restaurant Weeks catalanas ha hecho llegar a cada establecimiento colaborador uno de los cuatro productos que nutren al Programa Europeo. 20 kilos de la mejor calidad de Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone o Cotechino Modena IGP. Esta ha sido la base para el desarrollo de las recetas que han copado la Ciudad Condal durante más de dos semanas. El perfecto complemento de dicha base han sido los ingredientes de temporada, de proximidad o de cualquier rincón del planeta.

Cada establecimiento participante ha elaborado, por lo menos, un plato específico en el que el protagonista absoluto ha sido el producto europeo con Sello de Origen Protegido. La creatividad de los grandes referentes de la gastronomía de Barcelona ha hecho el resto. Un desfile de delicias que han seducido a la clientela que ha llenado las salas. Unos espacios que han sido acondicionados para la ocasión con los materiales de comunicación específicos de la campaña donde se ha facilitado toda la información sobre la actividad, sobre el Programa Europeo y sus objetivos.

Los que no han sido tan afortunados, como los más de 97.000 asistentes, para poder acceder a cualquiera de los miles de asientos disponibles, han podido participar en la actividad a través de las redes sociales. En Instagram, en torno a los hashtags #RestaurantsWeeks, #BarcelonaRestaurantsWeeks o #SemanasdelosRestaurantes se han publicado y compartido cientos de fotografías y vídeos de la gente disfrutando y de los platos de los restaurantes.

Listado de restaurantes Barcelona 2024 Al grano

Bella Ciao

Benzina

Bendito Fuoco

Bodega Santo Porcello - Buenos Aires

Bodega Santo Porcello - Pza. Artós

Bodega Santo Porcello - Sepúlveda

Bottega Napoletana

Concepto Nonna

Dolce Vita Gusto Italiano - Les Corts

Dolce Vita Gusto Italiano - Boquería

Doppietta

Edén

Galileo

Il Palato

Itaway

L’ Osteria del Contadino

L’Ape Regina

Le Cucine Mandarosso

Madre Lievito - Eixample

Madre Lievito - San Martì

Makekosa

Mo Te Magno

Muri Vecchi

Piazze Italia

Pizzeria Da Nanni - Del Rec

Pizzeria Da Nanni - Dels Tallers 69

Pizzeria Da Nanni - Dels Tallers 72

Pizzeria Da Nanni - La Llibreteria

Pizzeria Da Nanni - Manso

Pizzeria Da Nanni - Rambla del Poblenou

Pizzeria Da Nanni - Verdi

Quedamos

Red Garter

Ritrovo

Sports Bar Italian Food - Avda. Diagonal, 123

Sports Bar Italian Food - Ample, 51

Sports Bar Italian Food - Marina, 292

Sports Bar Italian Food - Avda. Ciutat l'Hospitalet, 19. Esplugues

Sports Bar Italian Food - Dante Alighieri, 40

Sports Bar Italian Food - Morales, 27

Sports Bar Italian Food - Salvador Espriu, 17. Badalona

Zafra Restaurant

Web Restaurants Weeks Barcelona 2024 Los Consorcios Reguladores de la Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, y del Zampone y el Cotechino Modena IGP han aunado sus esfuerzos y han puesto en marcha un Programa cofinanciado por la Comisión Europea. “A Slice of Quality - Choose PDO and PGI Deli meats from Europe” nace para implementar en dos países del mercado interior UE, como son Bélgica y España, una amplia agenda de actividades con el objetivo común de fomentar el conocimiento de los sellos DOP e IGP asociados a cuatro embajadores de la Alta Charcutería de origen europeo.

Más información:

Ramón Arias

ramon.arias@asliceofquality.eu

asliceofquality.eu