inCruises recauda más de $256,000 en su campaña de recaudación de fondos de Mercy Ships en 2024

La campaña "Enriqueciendo vidas más allá de los viajes" financia esfuerzos de atención médica transformadores inCruises se enorgullece en anunciar el éxito de su campaña de recaudación de fondos 2024 para Mercy Ships, "Enriqueciendo vidas más allá de los viajes". Este año, la comunidad de inCruises se unió para superar su meta de recaudación de $250,000 USD, logrando recaudar la impresionante cifra de $256,000 USD. Estos fondos respaldarán a Mercy Ships, una organización benéfica global que opera barcos hospitalarios tripulados por profesionales médicos voluntarios, proporcionando cirugías que cambian vidas y proyectos de desarrollo comunitario en regiones donde el acceso a la atención médica es inexistente.

"Una vez más, nuestra familia global ha demostrado el increíble poder de la compasión colectiva". afirmó Michael Hutchison, CEO y Co-Fundador de inGroup. "Estas donaciones son un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Con nuestros esfuerzos, no solo estamos brindando atención médica; estamos restaurando la esperanza. Cada día me inspiro en la generosidad de nuestros Socios y Miembros".

Desde que comenzó la asociación en 2021, la comunidad de inCruises ha recaudado colectivamente más de $996,000 USD para Mercy Ships. Este notable logro refleja el compromiso constante del liderazgo de inGroup y su red global de Miembros y Socios.

"Nuestra colaboración con inGroup es realmente especial", comentó Simone Jones, Directora de Desarrollo de Nuevos Negocios en Mercy Ships."A lo largo de los últimos años, nos hemos convertido en parte integral de las culturas de cada uno. Las generosas donaciones de los esfuerzos de recaudación de fondos de inGroup transforman directamente vidas en las comunidades y países que servimos. Pero esta relación va más allá de las contribuciones económicas".

"Como alguien que colabora con numerosas empresas multinacionales, he llegado a comprender que el verdadero éxito radica en las personas: las conexiones que construimos y el impacto colectivo que logramos. inGroup ejemplifica esto perfectamente. Recuerdo algo que Michael Hutchison dijo una vez: ‘A quién representas, te representa.’ Esas palabras resuenan profundamente conmigo. Gracias, inGroup, por su apoyo inquebrantable y por marcar una diferencia tan significativa en el mundo".

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha sumado a más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios. inStays se agregó en 2022, ofreciendo a los Miembros acceso a cerca de 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts. Los Miembros del Club inCruises pueden ganar Puntos de Recompensa, que pueden usar para reservar cruceros, hoteles y resorts a través del sitio web de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inGroup está marcando una diferencia tangible en la vida de sus Miembros del Club y proporciona un negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La Membresía del Club de inCruises crece exclusivamente a través de Socios independientes referidos, quienes pueden ganar compensaciones al compartir las ventajas exclusivas de la Membresía con otros.

inGroup International está profundamente comprometida con ser un ciudadano corporativo global positivo y apoya activamente a Mercy Ships y otros esfuerzos de ayuda humanitaria. Más información, en in.Group e inCruises.com.