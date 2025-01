Entrevista al Dr. Javier Román, director médico del IOB Institute of Oncology Madrid

El Dr. Javier Román lidera el equipo médico del IOB Institute of Oncology Madrid, una institución que se ha consolidado como un referente en la lucha contra el cáncer, tanto a nivel nacional como internacional. Con más de 30 años de experiencia, el equipo del IOB Madrid está formado por oncólogos de prestigio internacional, especializados en diferentes tipos de cáncer.

IOB Institute of Oncology Madrid destaca por su enfoque integral en el tratamiento oncológico, combinando los recursos diagnósticos más avanzados –como la biopsia líquida, plataformas genómicas, anatomía patológica y biología molecular– con la atención y los tratamientos totalmente personalizados. Además, su compromiso con la investigación los posiciona a la vanguardia, participando en múltiples estudios clínicos para desarrollar nuevas terapias.

En esta entrevista, el Dr. Román comparte su visión sobre los avances en oncología, el impacto de las tecnologías de última generación y los retos de futuro en el tratamiento del cáncer.

Doctor Román, ¿qué distingue al IOB Institute of Oncology Madrid de otros centros oncológicos?

En el IOB Madrid nos diferenciamos por nuestro enfoque multidisciplinar y personalizado. Contamos con equipos médicos especializados en cada tipo de cáncer, lo que nos permite ofrecer tratamientos altamente específicos y adaptados a las características de cada paciente. Además, disponemos de herramientas diagnósticas de última generación, como la biopsia líquida y las plataformas genómicas, que nos ayudan a detectar y caracterizar el cáncer en fases muy tempranas. Nuestro compromiso con la investigación también es clave, participamos activamente en estudios clínicos que nos permiten acceder a terapias innovadoras antes de que estén disponibles en otros centros.

¿Cómo han transformado las tecnologías avanzadas el diagnóstico y tratamiento del cáncer?

Tecnologías como la biopsia líquida han revolucionado nuestra forma de diagnosticar y monitorizar el cáncer. A diferencia de las biopsias tradicionales, este método nos permite detectar marcadores tumorales en la sangre, lo que es menos invasivo y con resultados más rápidos. Además, nos proporciona información en tiempo real sobre cómo está respondiendo el paciente al tratamiento y si hay mutaciones que puedan guiar cambios terapéuticos. Es un avance que mejora tanto la experiencia del paciente como la eficacia del tratamiento.

El IOB Madrid participa en diversos estudios clínicos. ¿Qué impacto tienen estos en la práctica diaria de la clínica?

Los estudios clínicos son fundamentales para avanzar en la lucha contra el cáncer. En el IOB Madrid no solo tratamos pacientes, sino que también trabajamos para desarrollar nuevas terapias. Esto nos permite ofrecer a nuestros pacientes acceso a tratamientos innovadores que, de otro modo, solo estarían disponibles en el futuro. Además, participar en investigación nos mantiene a la vanguardia del conocimiento científico, lo que se traduce en un beneficio directo para nuestros pacientes.

¿Qué papel juega el enfoque multidisciplinar en el tratamiento del cáncer?

El cáncer es una enfermedad compleja que afecta a cada persona de forma diferente. Por eso, en el IOB Madrid trabajamos con equipos multidisciplinares formados por oncólogos, cirujanos, radiólogos, patólogos y otros especialistas. Esto nos permite analizar cada caso desde múltiples perspectivas y diseñar un plan de tratamiento completamente personalizado. Este enfoque no solo mejora los resultados clínicos, sino que también garantiza una atención integral al paciente y su familia.

¿Qué tipos de cáncer suelen tratar con más frecuencia en el IOB Madrid y por qué?

Los tipos de cáncer que tratamos con mayor frecuencia son el cáncer de mama, pulmón, colon y próstata, aunque contamos con especialistas en muchos otros tipos de cáncer. Estos tipos son algunos de los más prevalentes, pero también los que más han avanzado en términos de diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, en el cáncer de mama contamos con plataformas genómicas que nos ayudan a decidir qué pacientes se beneficiarán de la quimioterapia y cuáles no, optimizando así el tratamiento.

¿Cómo se aborda el aspecto emocional de los pacientes y sus familias en el IOB Madrid?

Entendemos que el diagnóstico de cáncer afecta tanto al paciente como a su entorno. Por eso, en el IOB Madrid ofrecemos un apoyo integral que incluye servicios de psicooncología a través de la Fundación Oncoayuda, para ayudar a manejar el impacto emocional de la enfermedad, y programas de apoyo también para los familiares. También facilitamos la fisioterapia oncológica y cuidados estéticos para mejorar la calidad de vida de los pacientes durante y después del tratamiento.

¿Qué retos enfrenta la oncología en el futuro y cómo se está preparando el IOB Madrid para ellos?

Uno de los mayores retos es avanzar hacia terapias más específicas y menos agresivas, como la inmunoterapia y la medicina de precisión. Otro desafío es el diagnóstico temprano, ya que muchos casos aún se detectan en fases avanzadas. En el IOB Madrid estamos trabajando activamente en estas áreas, invirtiendo en tecnologías de diagnóstico innovadoras y participando en estudios sobre nuevas terapias. Además, nuestra filosofía es no solo tratar el cáncer, sino acompañar al paciente en todo el proceso, garantizando una atención humana y de calidad.