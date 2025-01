Nuevos retos para el Equipo Kern Pharma

Tras el exitoso tríptico valenciano, con el triunfo de Urko Berrade en el Camp de Morvedre, el Equipo Kern Pharma enlaza con nuevos bloques de carreras esta semana. Desde este martes, el conjunto navarro se estrena en Arabia Saudí, el miércoles vuelve a las pruebas de la Challenge de Mallorca y el domingo disputará una vez más el GP La Marseillaise en Francia. Kiko Galván competirá esta semana en Mallorca y Marsella (c) SprintCycling



En el AlUla Tour (Arabia Saudí, UCI 2.1, 28/01-01/02) el Equipo Kern Pharma sumará un nuevo país a su lista de visitas durante estas seis temporadas de andadura profesional. El recorrido cuanta con tres probables llegadas al sprint y dos jornadas que resolverán la general: la 2ª con final en el muro de Bir Jaydah (1,6km al 12%) y la 4ª con el ascenso de 2,5km al 12% y máximas del 22% que lleva posteriormente a Skyviews of Harrat Uwayrid.

“Vamos con un equipo capaz de todo. Nos hace mucha ilusión el retorno de Brustenga, llega en crecimiento y nos volcaremos con él en las tres opciones al sprint. Además, en la general el objetivo será poner a dos ciclistas en el Top-15, haciendo un buen papel en la 2ª y 4ª etapas”, repasa Mikel Ezkieta, director deportivo del Equipo Kern Pharma en Arabia Saudí.

El miércoles comienza la Challenge de Mallorca en el Trofeo Calvià (España, UCI 1.1, 29/01), de nuevo con un recorrido plagado de cotas que puede romperse desde el inicio. Al día siguiente, el Trofeo Ses Salines (España, UCI 1.1, 30/01) ofrecerá oportunidades a los sprinters. El viernes, los ascensos encadenados a Sa Batalla, Puig Major y Sóller dictarán sentencia en el Trofeo Serra Tramuntana (España, UCI 1.1, 31/01).

La vertiente larga del Puig Major (14km al 6%) será protagonista en el Trofeo Andratx-Pollença (España, UCI 1.1, 01/02) el sábado, con final en la breve subida al Mirador d’Es Colomer. Finalmente, la Challenge de Mallorca concluirá el domingo con el Trofeo Palma (España, UCI 1.1, 02/02) y el tradicional circuito llano en la capital.

“Queremos estar delante en los cinco trofeos, Mallorca es una carrera importante para nosotros. En los sprints queremos trabajar con Miguel Ángel Fernández y en los días duros intentaremos estar delante con Urko Berrade, que ya ha demostrado nivel para estar con los mejores”, destaca Juanjo Oroz, manager del Equipo Kern Pharma.

También el domingo, Marsella volverá a albergar el Grand Prix Cycliste La Marseillaise (Francia, UCI 1.1, 02/02) y el comienzo del calendario francés, donde estará presente un año más el Equipo Kern Pharma. Una carrera apta para ciclistas valientes y rápidos que se puede seleccionar en la subida por la Route des Cretes y los repechos y descensos de los 20 kilómetros finales.

AlUla Tour (Arabia Saudí, UCI 2.1, 28/01-01/02)

Recorrido

1ª etapa | Al Mashiyah Train Station | 142,7km | 28/01 | 10:50h – 14:15h 2ª etapa | AlUla Old Town – Bir Jaydah Mountain Wirkah | 157,7km | 29/01 | 10:10h – 14:15h 3ª etapa | Hegra – Taymar Fort | 180,6km | 30/01 | 09:55h – 14:15h | 4ª etapa | Maraya – Skyviews of Harrat Uwayrid | 140,9km | 31/01 | 10:40h – 14:15h 5ª etapa | AlUla Camel Cup Track | 169,6km | 01/02 | 10:30h – 14:30h

Alineación: Ibai Azanza, Hugo Aznar, Marc Brustenga, Pablo Carrascosa, Iñigo Elosegui, Unai Iribar, Diego Uriarte.

Cobertura TV en directo en Eurosport y Max desde las 12:30h.

Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestros canales oficiales.

Challenge de Mallorca

Alineación: Urko Berrade, Iván Cobo, Haimar Etxeberria, Miguel Ángel Fernández, Kiko Galván, Nil Gimeno, Ibon Ruiz, Mats Wenzel.

Seis o siete ciclistas disputarán cada uno de los trofeos.

Trofeo Calvià (España, UCI 1.1, 29/01) Palmanova | 149,6km | 12:20h – 16:05h

Trofeo Ses Salines (España, UCI 1.1, 30/01) Ses Salines – Colònia Sant Jordi | 184,5km | 11:55h – 16:05h

Trofeo Serra Tramuntana (España, UCI 1.1, 31/01) Lluc – Selva | 151,3km | 12:25h – 16:05h

Trofeo Andratx-Pollença (España, UCI 1.1, 01/02) Andratx – Mirador d’Es Colomer | 151,5km | 12:25h – 16:05h

Trofeo Palma (España, UCI 1.1, 02/02) Palma | 150km | 10:45h – 14:10h

Cobertura TV en directo cada día en Eurosport y Max desde las 14:30h. El domingo, en directo desde las 12:30h.

Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestros canales oficiales.

Grand Prix Cycliste La Marseillaise (Francia, UCI 1.1, 02/02)

Marsella | 164km | 12:40h – 17:05h

Alineación: Unai Aznar, Haimar Etxeberria, Kiko Galván, Pau Miquel, Mikel Retegi, Antonio Soto.

Cobertura TV en directo en Eurosport y Max desde las 16h.

Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestros canales oficiales.